Vriendengroep organiseert nieuw festival ‘Paspop’

Op zaterdag 20 augustus gaat in de Zuidstraat 22 in Passendale voor het eerst het festival ‘Paspop’ door. Het is de bedoeling dat het een jaarlijkse blijver wordt.

De organisatoren zijn de vriendengroep Bjorn Dufromont (44), Karel Deprez (41), Jelle Van Heck (41), Hannelore Gheile (41) en Els Vanhoutte (45). Ze leerden elkaar kennen op activiteiten van de ouderraad van VBS De Fontein en zo ontstond een echte vriendengroep. Ze wonen allemaal in Passendale, maar niemand van de groep is uit Passendale afkomstig. Ze hebben hun roots in Gits, Hooglede, Kortrijk, Bornem en Stasegem. “We houden van festivals en concerten. Wat ons vooral aanspreekt is de sfeer en gezelligheid en allen in de groep houden we van verschillende muziekgenres. Het festival dat ons hart gestolen heeft is het kleinschalige ‘La Truite Magique’ in Houffalize, met vele lichtjes in het bos, een gezellig samenzijn, mooie muziek, midden in de natuur”, klinkt het.

“Paspop begon bij de groep als een droom. We zijn heel dankbaar voor de locatie, de weide in de Zuidstraat 22. Die plek sprak ons al lang aan. Het is een heel tof stukje weide, volledig afgezet, op wandelafstand, tussen de bomen. Er heerst een zalig microklimaat op dit stukje grond. We hebben het gevoel dat het er nooit hard waait en altijd ietsje warmer is. Ofwel is dat de sfeer die we aanvoelen. De naam kwam uit Bjorns hoofd. Zo heeft Beselare Bezemrock, Zonnebeke de Parkies en parkfeesten, en vanaf nu heeft Passendale zijn Paspop. Als vrienden maken we onze droom waar”, zegt Els.

Affiche

“Bjorn, die houdt van muziekontdekkingen, kon samen met zijn vrienden een mooie line-up samenstellen. Het festival start met Rick Dowson, een Engelse muzikant die al 14 jaar in Vlaanderen woont. Jamina brengt zelfgeschreven nummers of covers van Stevie Wonder tot Linkin Park. Er is ook Ides, een zanger met een gitaar en die brengt muzikale sfeer in zijn puurste vorm. Daarna komt Geppetto, die ergens baadt in americana, blues, vogelenzang en kleinkunst. Afsluiter is Axl Peleman, en David Piedfort.

“We mikken op 350 personen, wat een goede start zou zijn”, klinkt het in de groep. (NVZ)

In voorverkoop kosten de kaarten 20 euro. Kaarten reserveren kan op het nummer 0485 83 73 43. De voorverkoop eindigt op donderdag 18 augustus. Aan de deur kost een kaart 25 euro.