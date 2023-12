Vrienden zomers Hype’O Dream organiseren winters technofeest

Alle house- en technofans kunnen zaterdag 9 december uren dansen tijdens het gloednieuwe Encore. De organisatoren van zomerfestival Hype’O Dream toveren Expo Waregem om tot een speciale black box vol visuele verrassingen. Op de affiche prijken onder meer Jeroen Delodder en Amber Broos.

De vriendengroep die al jaren instaat voor het zomerse dancefestival Hype’O Dream, pakt dit weekend voor het eerst uit met een winters evenement. “We speelden al een tijdje met het idee om ook in de wintermaanden een house- en technofeest te organiseren”, vertelt medeorganisator Frederik Balcaen van vzw Encore Group.

Mooie line-up

De naam Encore werd in juli gelanceerd tijdens Hype’O Dream. “De Encore-stage met techno- en housemuziek sloeg toen goed aan. Maar zaterdag wordt het geen massa-event, we starten ons winters concept op een intieme en bijzondere manier en laten het rustig groeien.”

De Expo is daarvoor omgetoverd tot een speciale black box. “Het wordt inderdaad een unieke productie. Via tunnels en een mooie lichtshow wordt de Expo onherkenbaar gemaakt. En we hebben uiteraard enkele verrassingen in petto.”

Lokaal talent UNKNWN trapt het feest om 20 uur op gang. Nadien volgen Leesa, SHDDR, Jeroen Delodder en Amber Broos. Helena Lauwaert sluit af met een set van 3 tot 5 uur.

“De line-up is mooi verdeeld, met drie mannelijke en drie vrouwelijke acts. En met Amber Broos hebben we een absolute klepper, zij was afgelopen zomer de jongste vrouwelijke dj ooit op het hoofdpodium van Tomorrowland.”

Tickets en meer info vind je via www.hype-o-dream.be/encore.