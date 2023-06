Vrienden organiseren festival Od’us in Dentergem: “Muziek en workshops”

Acht vrienden uit de regio Tielt en Deinze organiseren op zaterdag 24 juni het festival Od’Us op het terrein van een bouwfirma in de Dentergemstraat 22. Je ontdek er lokaal talent, zowel via optredens op het podium als in een reeks creatieve workshops.

Vrienden Briek De Munck, Reinout Van Dorpe, Blixa Declerck, Timon Craeynest, Ruben Desmet, Omer Vandriessche, Iben Callewaert en Thomas Kindt zijn allemaal twintigers en kennen elkaar al van op de schoolbanken. “We gingen vroeger altijd samen uit in Gent of naar festivals en vonden dat er in onze regio op dat vlak nog iets ontbrak voor de jeugd”, vertelt Briek. “De bezoekers staan centraal in ons concept. We wisselen lokaal talent af met artiesten die we zelf ook graag aan het werk willen zien. Zo is er gegarandeerd feest en blijft er ruimte voor mensen om iets nieuws te ontdekken.”

“We gaan voor een mix van livemuziek, een kunstexpositie en workshops. Er is onder andere talent van eigen bodem, met een optreden van Vanairs en Warre Spiessens uit Dentergem, Gewoon Smetn en de Wereldverbeteroars uit Tielt. Verder is er muziek van Forbidden Fruit, Icarus, Kairos en Safé (Umtzi Bumtzi), MDC. B2B FBR, Pinto en Vullers. Er zal ook een dub corner zijn met muziek van Dreadical Warriors Soundsystem.”

Open barbecue

De hele namiddag vallen er in de expositieruimte werken te bewonderen van lokale kunstenaars. Om 14 en 15.30 uur is er een workshop graffiti. Tussen 12 en 14.30 uur is er een open barbecue, waarbij je zelf een stukje vlees of iets veggie kan meebrengen om te laten grillen. Groentjes en toebehoren worden voorzien door de organisatoren. Er staat ook een pastabar. De naam Od’Us is dialect en verwijst naar een oud huis van een van hen waar de vrienden altijd samenkwamen.

“We hebben er vroeger veel tijd doorgebracht. Het huis diende als repetitieruimte, studio of voor verjaardagsfeestjes en sleepovers. Daar is het idee voor ons Od’Us Collective ontstaan. Vorig jaar hadden we al een eerste kleinschalige versie van dit festival, maar nu is alles iets meer uitgebouwd. We hopen toch zo’n 500 bezoekers te mogen ontvangen. We willen vooral onze sponsors en de gemeente bedanken, want zonder hen was dit festival niet mogelijk.”

Tickets voor Od’Us in openlucht kosten 17 euro. Info en een link naar de ticketverkoop via de Facebookpagina’s Od’us Collective en Odus in open lucht 2023. De deuren openen om 12 uur in de Dentergemstraat 22 op de site van bouwbedrijf Verhaege & De Clerck.