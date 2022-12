Vrienden ‘Die Ses’ stellen tentoon in Het Koetshuis

In Het Koetshuis van Park Baron Casier vindt op 5, 6,7 en 8 januari een tentoonstelling plaats van ‘Die Ses’, een groepje vrienden van ’t Skilderietje, studenten en gewezen studenten van de Waregemse Kunstacademie, die na de sessies de horeca al eens een warm hart toedragen.

“We kozen voor de naam ‘Die Ses’ (De zes in het Afrikaans, red.)”, verduidelijkt Johan Hallez. “Het klinkt alleszins veel exotischer dan zomaar een nummer. Het is als het ware een naam van het moment. De tentoonstelling luistert naar de naam ‘Why we do it’, de zoektocht naar de drijfveer om bijna elke dag bezig te zijn met kunst. Het is gewoon fantastisch om dat nu eens te kunnen tonen. De werken zelf zorgen voor de antwoorden op de vraag. Het is onze eerste tentoonstelling samen al hebben velen van ons al geëxposeerd, alleen of in andere groepen.”

De antwoorden op de pertinente vragen van het opzet worden niet alleen beantwoord door de werken zelf, maar evenzeer door de persoonlijke bemerkingen van de deelnemers: Geert Callens (even weg, volop bezig zijn van het genieten van vormen, lijnen en kleuren), Yvan Behaeghe (tonen van werken over sterk variërende onderwerpen, van stillevens tot portretten), Peyel (schilderen is vooral genieten van verrassende dialogen tussen oog en hand), Johan Hallez (schilderen van een portret dat je nimmer kan bekomen met een fototoestel), Paul Van Tieghem (een gevoel weergeven in een zelf gecreëerd beeld waarbij spanning tussen licht en schaduw een essentiële rol speelt) en Luc Verschuere (zien en kijken, gezien en bekeken worden en schilderen en schetsen naar het boek van Pfeiffer).

De tentoonstelling wordt alvast een mix van schilderijen, tekeningen, schetsen en eventueel werk in mixed-media. Uiteraard is het ook een mix van de diverse stijlen van de exposanten. (PPW)

Info: www.waregem.be/koetshuis, 056 62 12 11 en info@waregem.be