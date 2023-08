Vredeswandeling in Oostende na twee jaar afwezigheid terug, met Sebastien Dewaele als peter: “Vrede is veel meer dan het omgekeerde van oorlog”

Op zondag 24 september trekt de Vredeswandeling voor de derde keer door de straten van Oostende. De wandeling is een initiatief van het Vredesplatform Oostende, dat bestaat uit 41 organisaties uit Oostende. Peter van de derde Vredeswandeling wordt Oostends acteur Sebastien Dewaele.

Nooit eerder trokken zo veel sociale, culturele en levensbeschouwelijke organisaties en gemeenschappen uit de badstad aan dezelfde kar. De Vredeswandeling op zondag 24 september moet een kleurrijke optocht worden door de straten van het Oostendse stadscentrum.

“We willen de mensen zelf de kans geven om iets te doen voor vrede en gelijkheid”, zegt Haike Maelfeyt van Avansa Oostende-Westhoek. “Vrede is veel meer dan het omgekeerde van oorlog: het is de overtuiging dat verschillen in mening, overtuiging, levensvisie, afkomst of cultuur bijdragen tot een rijkere samenleving.”

Corona

De wandeling kon in 2021 en 2022 niet doorgaan wegens corona. Aan de voorbije edities namen telkens tussen de driehonderd en de vierhonderd mensen deel. Sebastien Dewaele werd dit jaar gekozen als peter van de Vredeswandeling.

Dewaele is bekend van zijn rollen in Eigen Kweek, Bevergem en Grenslanders, maar ook als zanger bij de Oostendse cultband Preuteleute. Ook hij zag de kans om zich als peter uit te spreken over vrede, zowel dichtbij als veraf, zowel in eigen kring, buurt of stad als in ons land en in de wereld.

Beweging van Mensen met een Laag Inkomen

Een van de deelnemende organisaties aan de Vredeswandeling is de Beweging van Mensen met een Laag Inkomen. “Als vereniging waar mensen in armoede het woord nemen, onderschrijven wij de missie en de visie van de Vredeswandeling”, zegt Gudrun Rosseel.

“Wij leven in solidariteit met andere mensen aan de onderkant van de maatschappij. Waar je met je rug tegen de muur staat, ontdek je dat vrede met je medemens verbinding brengt. Dat is het fundament van het leven.”