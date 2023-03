Vredesconcert in kerk: opbrengst voor Welzijnsschakel Grenslicht Menen

Het ijverige wijkcomité ‘Bewonersgroep De Barakken’, heeft al een paar topacties achter de rug. Deze achtkoppige bende gaat op zaterdag 11 maart op hetzelfde elan verder met een uniek Vredesconcert in de St-Jozefskerk aan De Barakken.

“Dit concert brengen we onder het motto : ‘Vrede geen luxeproduct’. Daarom schenken wij de totale opbrengst integraal aan Welzijnsschakel Grenslicht Menen”, zegt Lieve Van de Walle van Bewonersgroep De Barakken. Deze groep heeft als doel om een vreedzame brug te slaan tussen al de kleurrijke bewoners in De Barakken. “Het ons vooral de bedoeling om de samenhorigheid van De Barakken in ere te houden. We willen een gezellige en zorgzame buurt zien. Daarom investeren we heel graag in projecten en evenementen om de ontmoeting tussen al deze bewoners te bevorderen”, aldus Lieve.

Vamos Pra Lutar

Om de Jozefskerk vol te krijgen met liefhebbende muziekfanaten dacht de groep aan het solidariteitskoor Vamos Pra Lutar onder leiding van Rik Decramer. “Het is een vierstemmig gemengd koor met leden uit alle hoeken van West-Vlaanderen. De thuisbasis is Roeselare, waar ook de repetities plaatsvinden. Samen vormen zij een onafhankelijke groep van zangers en muzikanten begeleid door gitaren, mandoline, dwarsfluit, kleine percussie, piano, djembé, violen en accordeon”, weet Lieve. Het koor brengt een kleurrijke selectie van liederen uit bijna alle werelddelen en drukt respect uit voor alle volkeren en voor Moeder Aarde. “Zij zingen voor vrede en gerechtigheid maar tegen oorlog en verdrukking, armoede en uitbuiting. De teksten zullen ook vertaald en geprojecteerd worden in de kerk”, zegt Lieve.

Welzijnsschakel Grenslicht Menen mag na afloop het, hopelijk hoge bedrag in ontvangst nemen. “Onze organisatie steunt kansarme gezinnen. Over de grenzen van armoede heen doen we met hen samen allerlei activiteiten. Maar een fijne babbel zodat die personen eens uit hun isolement worden gehaald is dagelijks aan de orde bij ons. Wij zullen meer dan tevreden zijn met deze opbrengst. Wij bestaan dankzij giften en donaties, alles is dus meer dan welkom daarom bedank ik nu alvast de Bewonersgroep De Barakken voor dit mooie project”, vertelt Luc Dujardin van Grenslicht Menen.

“Er zijn nog kaarten te verkrijgen. We verwachten een 300-tal mensen en na het concert serveren we aan iedereen een drankje om te klinken op de vrede!”, besluit Lieve.

Vredesconcert, zaterdag 11 maart om 20 uur in de St-Jozefskerk van de Barakken. Tickets (10 euro) onder meer te verkrijgen bij Lieve Van de Walle, Koningin Elisabethstraat 4 in Menen, Jean Pierre Robbe, Prinses Paolalaan 17 in Menen, Huis Allegro Volkslaan Menen, Dorpshuis Rekkem, Het Applaus Lauwe. Of door overschrijving op nr BE03 9731 6328 5184 met vermelding naam en mailadres. (Nicolas Verhaeghe)