Voorzitter IJzerwake: “Stadsbestuur Ieper moet opdraaien voor kosten afgelaste Frontnacht”

In zijn speech op de 21ste IJzerwake heeft voorzitter Wim De Wit uitgehaald naar het stadsbestuur van Ieper. Dat trok een eerder verleende vergunning voor het ‘identitaire’ muziekfestival Frontnacht in. “We zullen deze onterechte beslissing wel degelijk aanvechten voor de Raad van State. Naderhand kunnen we de gemaakte kosten verhalen op het stadsbestuur.” De Wit riep voorts ook opnieuw op tot samenwerking tussen Vlaams Belang en N-VA.

Alle ogen waren zondag gericht op Steenstrate, een piepklein gehucht op de grens van Bikschote (Langemark-Poelkapelle) en Zuidschote (Ieper). Daar, aan het monument van de broers Edward en Frans Van Raemdonck, vond de 21ste editie van de IJzerwake plaats.

De extra belangstelling kwam er vooral omwille van het nieuwe muziekfestival Frontnacht, dat normaal gezien aan de vooravond van de IJzerwake moest plaatsvinden. Daar zouden zogenaamde ‘identitaire’ bands optreden, maar het stadsbestuur van Ieper trok de vergunning in nadat bleek dat sommige groepen banden zouden hebben met neonazistische en neofascistische groeperingen.

Stemmingmakerij

Onzin, vertelde voorzitter Wim De Wit tijdens zijn toespraak. “Het kan geen verbazing wekken dat Frontnacht zwaar werd aangevallen vanuit de politiek correcte groep. De beschuldigingen van bindingen met racistische of neonazistische organisaties werden niet echt concreet gemaakt en waren dan ook bedoeld als stemmingmakerij. Het stadsbestuur is gezwicht voor de politieke druk van links en extreem links.”

Ook de Vlaamsgezinde jeugdbeweging VNJ was op de afspraak. © TV

De IJzerwake trekt dan ook naar de Raad van State. “We zullen deze onterechte beslissing wel degelijk aanvechten met een procedure ten gronde. Naderhand kunnen we de gemaakte kosten verhalen op het stadsbestuur.”

Broedermoord

De voorzitter riep ook – net als vorig jaar – op tot samenwerking tussen Vlaams Belang en N-VA. “Het is een drama dat er zich een broedermoord afspeelt tussen politici die onze Vlaamse zaak pretenderen zo genegen te zijn. Ik roep hier dan ook nogmaals op: zet de individuele vetes opzij en ga aan tafel zitten. We verzwakken onszelf door in verspreide slagorde ten strijde te trekken. Stop die onproductieve onderlinge strijd. We hebben samen één groot doel: onze onafhankelijkheid in een Vlaamse republiek.”

© TV

Vooraf werd gevreesd dat neonazistische en neofascistische groeperingen zouden afzakken naar de IJzerwake. Daar bleek ter plaatse weinig van te merken. Geen hakenkruisen of andere verboden symbolen te zien op de weide in Steenstrate. “Ook voor ons is het ondenkbaar dat neonazistische groepen een forum krijgen op deze weide”, zei De Wit daarover in zijn toespraak.

Wel aanwezig met een stand: Project Thule, de vereniging van de extreemrechtse en voor terrorisme veroordeelde idTomas Boutens – die zelf ook present tekende. Ook organisaties als Voorpost en Schild & Vrienden – mét parlementslid Dries Van Langenhove – waren van de partij.

Project Thule was aanwezig met een ruime stand. Ook Tomas Boutens, rechts in beeld, was van de partij. © TV

Schild & Vrienden verkocht onder meer truien en slabbetjes. © TV