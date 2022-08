Voorzitter IJzerwake blijft Frontnacht verdedigen: “Vergunning ingetrokken onder druk van linkse meute en woke-gedoe”

Voorzitter Wim De Wit van vzw IJzerwake vindt de beslissing van het Ieperse stadsbestuur om de vergunning voor Frontnacht in te trekken “onbegrijpelijk” en blijft ontkennen dat de groepen die op de affiche van het festival staan banden hebben met het neonazisme en neofascisme. “Als je opkomt voor je identiteit, dan ben je vandaag al per definitie een fascist”, klinkt het cynisch.

“Het is onbegrijpelijk”, zegt voorzitter Wim De Wit van vzw Vredeswake als we hem bellen voor een reactie op de intrekking van de vergunning voor Frontnacht. “Men heeft weken geleden de zaak grondig onderzocht of alles wettelijk in orde was en niets gevonden. OCAD heeft dat gedaan, de politie heeft dat gedaan. Stad Ieper heeft dan toestemming gegeven en nu onder druk van de linkse meute en woke-gedoe, en dreigementen van allerlei mensen die van toeten noch blazen weten, wordt de vergunning ingetrokken.”

De Wit blijft dan ook ontkennen dat de groepen die op de affiche van Frontnacht stonden linken hebben met het neonazisme en het neofascisme. “Voor zover wij weten – de jonge mensen die Frontnacht organiseren hebben het onderzocht – is er niks gevonden. Anders zouden we het niet gedaan hebben. Ik heb van in het begin gezegd: van zodra er iets is dat niet door de beugel kan, wordt er opgetreden. Er wordt natuurlijk van alles bij gesleurd. Vorige week kreeg ik een bericht en daar had men de link gelegd naar een lied dat zou gezongen zijn. De man die beticht werd van dat lied te zingen zegt dat hij dat lied niet kent en het zeker nog nooit gezongen heeft. In het VTM Nieuws van dinsdagmiddag was er ook een optreden waarbij artiesten de Nazi-groet brachten. Er werd contact opgenomen en die man zegt: dat is onze groep niet. Wij hebben dat nooit gedaan. Als ik dat in dat land – waar dat streng wordt aangepakt door het gerecht – zou doen, dan zat ik in de gevangenis.”

Vlaams-nationalist

“Als je vandaag als Vlaming naar voren komt, als je opkomt voor je identiteit, dan ben je al per definitie een fascist, een nazist en een racist. Als ik hier en daar lees op websites wat men over mij schrijft, dan denk ik: ik zou beter een koord nemen en mij ophangen want dan is het de moeite niet meer om nog verder te leven. Ik zeg alleen: ik ben Vlaams-nationalist. Dat is duidelijk. Ik ijver voor de Vlaamse onafhankelijkheid. Dat is legitiem. Daar kan je niets op tegen hebben. Dat andere mensen een andere mening hebben, dat respecteer ik. Er zijn belgicisten, dat is hun recht. Maar dan moeten zij ook respect hebben voor mijn mening. Ik ben tegen elke vorm van racisme, elke vorm van nazisme, elke vorm van fascisme… Ik bestrijd dat met alle mogelijke middelen. Laat dat zeer duidelijk zijn. Heel mijn bestuur staat daar ook achter. Je kan in ons een partner vinden als dat moet bestreden worden, maar men draait de boel om. Gewoon opkomen als Vlaming voor wat je bent, dat is al verkeerd. Trouwens, we leven in een land dat ontstaan is met de bedoeling om Vlamingen te doen verdwijnen. ‘La Belgique sera Latine ou elle ne sera pas’, dat is nog altijd zo.”

Het is niet de eerste keer dat Wim De Wit resoluut zegt dat hij tegen racisme en fascisme is. Dat deed hij ook toen de IJzerwake beticht werd te dwepen met dergelijke ideologieën. Vreest hij nu niet dat het rapport van OCAD een smet zal zijn op het blazoen van de IJzerwake zelf? “Als dat zo zou zijn, dan is dat inderdaad nadelig. Vandaar dat we op voorhand ook grondig de nodige informatie hebben ingewonnen. Het is niet omdat men bepaalde dingen beweert, dat dat ook zo is. Volgens de mensen die de groepen gecontacteerd hebben en nagegaan hebben wat hun verleden was, was er niets aan de hand. Anders zouden ze het niet gedaan hebben.”

Kosten

We zijn anderhalve week voor het evenement. Dat het evenement nu toch niet kan doorgaan, is een streep door de rekening van de organisatie. “Uiteraard. Daar komt heel wat bekijken. Alles is besteld, contracten zijn ondertekend… Die firma’s zullen ook niet zeggen: we laten dat blauwblauw. Er moet voor slaapgelegenheid gezorgd worden. Er moeten terreinen gehuurd worden, er moet voor catering en sanitair gezorgd worden.”

Nog voor de intrekking van de vergunning dreigde De Wit al om die kosten te verhalen op Stad Ieper. “We kunnen dat proberen, maar of dat zal lukken is iets anders natuurlijk”, klinkt het bij de voorzitter. “We zullen nog overleg plegen. We wachten ook het definitieve besluit af van Stad Ieper, want dat hebben we (dinsdagavond, red.) nog niet gekregen. Ik wil wel eens zien welke argumenten ze aanhalen”, besluit Wim De Wit.