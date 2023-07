Voorzitter comité Heksenstoet en burgemeester Zonnebeke brengen eieren naar Arme Klaren: “Hopen op goed weer zondag”

Maandagnamiddag bracht Heksencomité-voorzitter Charles Bayart in het gezelschap van burgemeester Ingrid Vandepitte van Zonnebeke een bezoek aan de Orde der Clarissen in Oostende. Het is nu voor de derde keer al dat deze traditie gehouden wordt om aan de Arme Klaren hulp te vragen en te bidden voor mooi weer zondag tijdens de Heksenstoet.

Na een gezellige babbel werden geschenken overhandigd aan zuster Geertrui. Naast lekkernijen zatern er ook traditioneel eieren in.

Zondag 30 juli

De zuster beloofde alvast te bidden voor het goede weer. Na de traditionele foto werd afscheid genomen in Huize Zonnelied waar de Orde der Clarissen verblijft en hun steentje al biddend het leed van de wereld tracht te verzachten. De Heksenstoet gaat door zondag 30 juli om 15.30u, naast de stoet zijn er tal van andere activiteiten; (ZB)