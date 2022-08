Voorverkoop Helmgras Festival loopt hard: “We stevenen af op een topeditie”

De derde editie van het Helmgras Festival aan Ster der Zee vindt plaats op vrijdag 26 en zaterdag 27 augustus. Organisator Aron Sirjacobs hoopt het succes van vorig jaar te kunnen evenaren, met toen ruim 2.000 feestvierders per dag. “De ticketverkoop loopt nu al erg hard, dus stevenen we af op een topeditie”, zegt hij optimistisch.

“Dit jaar delen we het terrein wel wat anders in en nemen we afscheid van de typerende containers, al is het maar om eens andere foto’s te hebben”, knipoogt organisator Aron Sirjacobs (26). “Zo schuiven we de main stage wat op naar voren. De deejays zullen daar omgeven worden door de vips in een grote tent. De second stage, de foodtrucks en alle randanimatie brengen we dan weer onder in het verlengde, richting de trambaan, en dus niet meer in de zijstraten.”

Langer feesten

Het dancefestival duurt op vrijdag 26 augustus van 21 tot 3 uur, en op zaterdag 27 augustus van 14 tot 1 uur. “Nu kunnen we dus wat langer feesten dan vorig jaar, doordat alle covidmaatregelen ondertussen zijn weggevallen. Een belangrijk gegeven, zo merken we in de ticketverkoop. Die loopt nu immers al een stuk harder dan toen. Krijgen we volgende week mooi weer om de late beslissers te overtuigen, dan kloppen we wellicht af op zo’n 2.500 bezoekers per dag”, hoopt Sirjacobs.

Van Flo tot TLP

“Op vrijdag zetten we vooral in op commerciëlere muziek, met jonge deejays als Flo Windey, 5napback en Audiowave, die momenteel erg in trek zijn bij de jeugd. Zaterdag trekken we veeleer de retrokaart. Dan verwachten we ook een ouder publiek, voor de sets van ‘veteranen’ als Yves Deruyter, M.I.K.E. Push, TLP en Buscemi. Op algemeen verzoek breng ik dan zelf trouwens ook een korte set, onder mijn alter ego Sir Jacobs. Ook Gumble, Deux Saints Tropicaux en Cloudy Lee komen uit onze kuststreek.” Kortom, zo zegt organisator Sirjacobs, een mix van grote kleppers en aanstormend talent.

Tickets

Tickets kosten in voorverkoop 35 euro, voor beide dagen, en zijn te verkrijgen via www.helmgrasfestival.be. Inwoners van Koksijde tussen 16 en 26 jaar kunnen bij de dienst Toerisme een voordeelticket kopen.