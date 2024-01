Voorverkoop achtste editie van Campo Solar in Damme start dit weekend

De achtste editie van Campo Solar langs de Pijpeweg in Damme vindt deze zomer op 2, 3 en 4 augustus plaats. Dat meldt ons medeorganisator Karel Standaert.

“Elk jaar toveren we de velden langs de Pijpeweg in Damme om tot een gezellig festivalparadijs dat in 2023 door de Studio Brussel luisteraars verkozen werd als mooiste festivallocatie”, vertelt een idyllische Karel Standaert.

Dansen en onthaasten

“De maïs, tarwe, zonnebloemen en bloemenweide vormen het feeërieke kader waarin de bezoekers opnieuw zullen kunnen wegdromen. Middenin deze gewassen plaatsen we de spectaculaire podia voor onze artiesten en dj’s.”

“We voorzien zo verrassende plekjes om te dansen en heerlijk te onthaasten. Naast het festivalparadijs wordt Campo Solar opnieuw een culinair paradijs. Je zal buiten de eetstandjes immers ook kunnen genieten van een lekkere dinerformule in het restaurant”, aldus de medeorganisator.

Lanceringsactie

De ticketverkoop start op zondag 4 februari 2024 om 11 uur. Campo Solar biedt beperkt een lanceringsactie aan met een ‘4+1 gratis ticket’ voor dag -en weekendtickets.

Welke artiesten er zullen optreden, houdt Karel Standaert nog even geheim. Pas een week na de start van de ticketverkoop zullen enkele namen vrijgegeven worden…

Info: www.camposolar.be