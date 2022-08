Vooruit dreigt uit stadsbestuur Ieper te stappen als festival Frontnacht met extreemrechtse bands doorgaat

Partijvoorzitter Conner Rousseau dreigt met Vooruit uit het schepencollege van Ieper te stappen als het Vlaams nationalistische festival Frontnacht eind augustus toch zal doorgaan. Dat zegt hij in het VTM-nieuws. Het festival staat gepland op zaterdag 27 augustus, de dag voor de traditionele IJzerwake in Ieper. Op de affiche staan verschillende neonazistische en extreemrechtse bands. Vandaag zit het schepencollege van Ieper samen om te overleggen of het festival Frontnacht nog kan doorgaan.

Partijvoorzitter Conner Rousseau (Vooruit) spreekt heel duidelijke taal in het VTM-nieuws over de komst van neonazistische bands naar het eerste Vlaams nationalistische festival Frontnacht in Ieper eind augustus. “Als het festival doorgaat, zal dat zonder Vooruit zijn. Wij willen geen podium geven aan neonazi’s. Zij zijn agressief en gevaarlijk en ze verdelen mensen op basis van kleur, geaardheid enzovoort. We hebben in de vorige eeuw gezien wat er gebeurt als je neonazi’s een platform geeft en wij willen dat als partij niet toelaten, zeker niet in een vredesstad, zoals Ieper.”

Eind augustus kondigden de organisatoren van de traditionele IJzerwake aan dat ze dit jaar voor het eerst een festival zouden organiseren de dag voordien. De vergunningsaanvraag voor het festival werd ingediend en ook goedgekeurd door het schepencollege van Ieper. Op de affiche van het eendaagse festival staan verschillende neonazistische en extreemrechtse bands. Een week geleden lanceerde het Vredescollectief nog een oproep om het festival niet te laten doorgaan. Het stadsbestuur besliste toen om opnieuw samen te komen over het evenement, dat nu op sociale media veel kritiek krijgt. Vanavond wordt de beslissing van het schepencollege bekend gemaakt.

Artiesten met banden met terroristische groeperingen

Kon die beslissing dan niet vroeger gemaakt worden? “We hebben nu veel meer informatie dan in juli”, gaat Rousseau verder. “Er komen zangers, die in 2016 Zwitserland niet binnen mochten door hun banden met terroristische groeperingen. Terroristische, extreem-rechtse, nazistische groepen hebben hier geen plaats, niet in Ieper en niet in Vlaanderen. Het is nog niet te laat om die beslissing te nemen en ik ben zeer blij dat onze schepenen duidelijk maken dat ze hier niet voor willen staan. We willen een verdraagzame samenleving en willen dat signaal ook duidelijk geven in Ieper, maar ook ver daarbuiten.”

Ondertussen groeit de bezorgdheid dat de vergunning intrekken niet meer voldoende zal zijn. “Als die bands, artiesten of groepen toch beslissen om te komen wanneer ze geen vergunning meer hebben, moet de burgemeester ingrijpen. We moeten de publieke en openbare orde handhaven en zorgen voor de veiligheid van iedereen. Iedereen moet zich veilig kunnen voelen in Ieper en blijkbaar wordt dat moeilijk voor bepaalde groepen, die naar het festival Frontnacht willen komen”, besluit Rousseau.

Bijval andere partijen

Partijvoorzitter van Groen, Jeremie Vaneeckhout vraagt burgemeester Emmily Talpe (Open VLD) op Twitter om het evenement niet te laten doorgaan. “Neem je verantwoordelijkheid. Vanuit democratische waarden, vanuit de geschiedenis van je stad en vanuit de keuze voor een open en verdraagzaam West-Vlaanderen. Oproepen tot geweld(verheerlijking), racisme, antisemitisme, … moeten geen plaats krijgen in de Ieperse publieke ruimte.” Ook de partij uiterst-linkse partij PVDA vraagt om het festival Frontnacht te verbieden.

Egbert Lachaert, partijvoorzitter van Open VLD keurt ondertussen op Twitter de hevige reactie van Conner Rousseau af. “Neonazi’s hebben hier niets te zoeken. Maar dreigen via de media naar elkaar in een lokale coalitie lost niets op. Verantwoordelijkheid neem je aan tafel, samen en collegiaal. Ik ben er van overtuigd dat stad Ieper de juiste beslissing zal nemen en dit event niet zal toelaten”, besluit Lachaert.

Ook provincie kan beslissen

Het festival Frontnacht staat voorlopig gepland in het gehucht Steenstraat, op de grens van Ieper en Langemark-Poelkapelle en kan dus voor overlast zorgen bij de verschillende omliggende gemeenten. Maar wanneer de verstoring van de openbare orde zich uitstrekt over het grondgebied van verschillende gemeenten en het algemeen belang een tussenkomst vereist, kunnen wettelijk gezien de minister van Binnenlandse Zaken, Annelies Verlinden (CD&V) of de gouverneur, Carl Decaluwé de bevoegdheden van de burgemeester of de gemeentelijke instellingen uitoefenen en dus de nodige maatregelen nemen. Zelfs wanneer de gemeentebesturen, al dan niet vrijwillig, hun verantwoordelijkheden niet nakomen.

“Ik wacht de beslissing van het schepencollege van Ieper af”, vertelt gouverneur Decaluwé. “In de afgelopen maanden heb ik contact gehad met burgemeester Talpe over de situatie. Ik heb er zelf nog geen dossier van gezien, dus doe nu ook geen verdere uitspraken. Indien het nodig is, zal ik de situatie grondig nakijken. Maar ik heb het volste vertrouwen dat het schepencollege van Ieper in eer en geweten op basis van de adviezen een goede beslissing zal maken.”