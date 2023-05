Voortbestaan jaarlijks volksspel ‘Bolling’ in Helkijn bedreigd:“Het was misschien de laatste keer”

In Helkijn vond op maandag de jaarlijkse 1 mei-Bolling plaats. Het was misschien de laatste editie van het lokale volksspel, want mede-organisoren Nadine en Marnick, uitbaters van het Helkijnse café Les Bourleurs, zouden hun café deze zomer sluiten. “Als dat gebeurt, hebben we geen uitvalsbasis meer”, weet organisator Sven Vandekerckhove. “Een mogelijkheid is het oude voetbalveld in Helkijn, maar het is nog even afwachten.”

Na twee jaar coronastilte kwam de organisatie van de jaarlijkse 1 mei-bolling in handen van Sven Vandekerckhove, jeugdcoördinator bij Jong Helkijn, de voetbalclub in de gemeente. “De 1 mei-bolling werd eigenlijk altijd georganiseerd door Jong Helkijn-voorzitter Rik Vandenbroucke, die in november 2020 na een ziekte overleed. De editie vorig jaar was een eerbetoon aan Rik.”

In vroegere tijden werd de bolling tot twee keer per jaar georganiseerd, met café Les Bourleurs in het centrum van Helkijn als uitvalsbasis. Maar nu uitbaters Nadine en Marnick luidop nadenken over de sluiting van het café, lijkt ook het voortbestaan van het volksspel in het gedrang te komen. “Tot recentelijk werd de organisatie telkens gesponsord door de socialistische partijen uit de streek, maar dat is voorbij. Nadine en Marnick, twee fantastische mensen trouwens, hebben café Les Bourleurs op 1 mei aan het jeugdvoetbal ter beschikking gesteld. De opbrengst van het volksspel vloeit dus regelrecht terug naar de jeugdige spelertjes bij Jong Helkijn.”

De besognes over het voortbestaan van de bolling kon de pret op 1 mei evenwel niet bederven. Zo’n 16 duo’s dongen naar de hoofdprijs. “Het was dan ook nog eens goed weer, ondanks de slechte weersvoorspellingen de week voordien”, zegt Sven. “Het toernooi zat helemaal vol. Ja, vroeger werden er al eens 32 ploegen ingeschreven, zodat het aantrekkelijker zou zijn voor het brede publiek. Maar dan heb je wel langere wachttijden tussen de wedstrijden én bovendien schrijven er zich dan spelers in die niet meteen bekend zijn in de streek. Niet dat dat erg is, maar zo verloor onze bolling wel wat van zijn charme. Ik hou het liever klein en intiem, voor mensen die in Spiere-Helkijn of omstreken wonen of die Rik goed gekend hebben. Je ziet hier ook ieder jaar dezelfde anciens terug. ”

Zo’n zestien teams zakten naar de 1 mei-bolling af. © gf

Uitgesneden baan

In Helkijn wordt de 1 mei-bolling gespeeld op een naar beneden hellende straat, mét op het einde een goot. In Wallonië, waar het spel veel bekender is en ook meer wordt gespeeld, spelen de clubs op een uitgesneden houten baan, in een binnenzaal. Op een parcours van 4 à 5 meter moet ieder team zijn bollen zo dicht mogelijk bij een op de grond gekalkte stip rollen. Nadat het eerste duo al zijn bollen heeft ingezet, is het tweede team pas aan de beurt. Wie finaal het dichtst bij de stip geraakt, krijgt de punten.

“En net als in petanque krijg je evenveel punten als het aantal bollen dat het dichtst ligt”, verduidelijkt Sven. “Maar bolling is toegankelijker. Vorig jaar haalde een vrouwelijk duo die het nooit eerder speelde, de finale.”

“Waarom het spel in Vlaanderen niet zo bekend is? Ik zou moeten gokken, maar ik denk dat zo’n intiem en traditioneel volksspel in de kleinere Waalse gemeenschappen gewoon langer standhoudt. En Helkijn is ook zo’n gehuchtje, hé. Het dorp ligt dan nog op de taalgrens. Iedereen kent hier iedereen.”

(gf)

Voetbalveld

Als café Les Bourleurs in 2024 niet meer open is, zou de organisatie van de 1 mei-bolling volledig in handen vallen van het jeugdvoetbal van Jong Helkijn.

“Als dat gebeurt, zouden we zeker de ouders van onze spelertjes en andere medewerkers binnen de club aanspreken om te helpen. Als uitvalsbasis is het oude voetbalveld in Helkijn een mogelijkheid, maar dat is dus nog even afwachten.”