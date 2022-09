Voorspelde regen voor zaterdag mag plezier op Ezelsfeesten niet verstoren

Kuurne maakt zich op voor vier dagen feestplezier waarbij in elke centrumstraat wel iets te beleven valt. Gezien op zaterdag regen wordt voorspeld werd reeds een noodscenario uitgewerkt zodat alle aangekondigde activiteiten toch zouden kunnen plaatsvinden.

De ploeg van Soupapke en zijn trawanten die altijd het voorplein van het gemeentehuis doen vollopen op zaterdagmorgen om 11 uur kondigden reeds aan het optreden te laten plaatsvinden in de feesttent op parking Damier, zodat ze hun fans niet hoeven teleur te stellen.

‘s Avonds kleuren dan Metejoor en coverband LevelSix diezelfde feesttent en op zondagavond zet #Likeme de feesttent op zijn kop. Ook de traditionele ezeltjesworp voor de kinderen op zondagavond om 18 uur krijgt dit jaar een nieuw plaatsje wegens de werkzaamheden die worden uitgevoerd onder meer op de tramstatie en verhuist richting Kerkstraat ter hoogte van ’t Kruiske.

De Ezelsfeesten vinden plaats van vrijdag 30 september tot en met maandag 3 oktober en worden afgesloten maandagavond met een feestelijke slotact van TNT Crew op de speelplaats van de Centrumschool en in de feesttent een optreden van Jack and the Tramstations. Het volledige programma is na te lezen via www.ezelsfeesten.be en www.bra3.be. (BRU)