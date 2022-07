Voorbereidingen Feesteworp zijn gestart

Op de Feesteworp op 5 en 6 november moeten we nog even wachten, maar de voorbereidingen zijn al volop aan de gang. Zo is het programma al opgesteld en maakt iedereen zich klaar voor dit grote feest in het hartje van Avelgem.

Lucas Lambrecht (33), Deskundige Vrije Tijd bij Spikkerelle, vertelde er alles over. “De laatste editie vond plaats in 2019. Normaal organiseren we de feesteworp om de twee jaar, en zou er in 2021 een Feesteworp geweest moeten zijn, maar door de pandemie zijn die plannen wat opgeschoven. Het is wel de bedoeling om er volgend jaar opnieuw een te organiseren, zodat we daarna weer in het tweejaarlijks stramien zitten.”

Er zijn op 5 en 6 november tal van activiteiten gepland. Zo is er zaterdag de feesteloop, die georganiseerd wordt door ‘Lo limit’. Daarbij kunnen de deelnemers 5 of 10 kilometer door een verlicht Avelgem lopen. Die avond is er ook in veel horecazaken ‘Feeste met accordeon’ waarbij er veel bands optreden. De zondag is er dan de stoet en ’s avonds organiseert Space Makers een video-mapping waarbij er een lichtspektakel te zien is op de kerk.

Jonge generatie

“We wilden de stoet een nieuw leven in blazen, omdat we ook de jonge generatie willen meenemen in het idee. Ook moeten organisaties niet per se een wagen maken, maar kunnen ze bijvoorbeeld ook een dansje doen. Daardoor verlaagt de drempel om deel te nemen. Ook zijn er veel verenigingen die geen interesse hebben in de stoet, maar wel op een andere manier hun steentje willen bijdragen. Zij kunnen dan meedoen met vergaderingen en brainstormen”, besluit Lucas.

(ML)