Voor Veerle en Luc is koetsentocht hoogdag

Sinds 1998 trapt de koetsentocht de Waregem Koerse Feesten op gang. De tocht op 20 augustus is een hoogdag voor meer dan honderd mensen met een beperking en hun begeleiders uit Waregem.

Ze kijken allemaal uit naar de tientallen koetsiers die hen meenemen op een plezante en rustige tocht in en om Waregem. Natuurlijk met de nodige dorstlessers en snacks onderweg.

Twee van hen zijn Luc Saelens (64) en Veerle Goossens (47). Het koppel uit Waregem neemt al voor de vijftiende keer deel aan de tocht, die met stip in hun kalender staat aangeduid. “En altijd is de ambiance er”, glundert Luc, die met zijn vriendin Veerle in Ten Anker woont. “Naast de prachtige streken waar we doorheen rijden, komen we niets te kort. Zo krijgen we gratis broodjes, frietjes, drinken… ’s Middags stoppen we om te eten. Daar is dan een dansgroepje actief, waarmee we ook enkele danspasjes mogen zetten. Met Inge, Lotte en Marie-Laure zijn er drie begeleiders van Ten Anker mee.”

“Ook Willy Naessens is er altijd bij en de burgemeester komt ons altijd een bezoekje brengen, net als enkele andere mensen van de gemeente”, pikt Veerle in. “Naast de koetsen rijdt er soms ook een treintje mee. Heel plezant, en eens iets anders. We kijken echt uit naar die dag.”

Sportief koppel

“Ik woon nu achttien jaar in Ten Anker, Luc in oktober al 44 jaar”, vertelt Veerle. “In de week ga ik helpen in het schooltje van het Torenhof, in het secretariaat, waar ik klusjes doe. Op zaterdag ga ik zwemmen met Somival. Ook boccia, in het Jeugdcentrum, en wandelen doe ik regelmatig.”

Ook Luc is heel sportief: “Ik was 22 jaar aangesloten bij AZW, tot mijn 50ste. En sinds 2000 ben ik bij Somival. Nu vrijdag neem ik deel aan de atletiekmeeting van AZW, hier in Waregem. Lopen doe ik twee keer per week, zwemmen één keer. In de week ben ik dikwijls bezig met kunst en knutselen. In het dagcentrum voer ik taakjes uit in de crèche, waar ik onder andere het speelgoed ontsmet. We vervelen ons dus niet”, zegt Luc, die in oktober met pensioen gaat. (ELD)