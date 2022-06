Voor het eerst ook Parkies-concerten in Maldegem

Vanaf dit jaar vindt in Maldegem tijdens de zomervakantie elke donderdagavond een gratis Parkies-concert plaats. “Van 7 tot en met 28 juli kan je de optredens bijwonen op het plein voor CC Den Hoogen Pad en op 4, 11 en 18 augustus is het Sint-Annapark het decor voor de gezellige concertreeks.

Op het terrein voor cultureel centrum Den Hoogen Pad in Adegem Dorp trapt Zornik-frontman Koen Buyse (‘Love Affair’, ‘Scared of Yourself’) de concertreeks op gang. Net als Parkies-collega Margriet Hermans was Koen een van de opvallende artiesten in het voorbije seizoen van ‘Liefde voor Muziek’ (VTM).

“Zonder maatregelen of beperkingen viert ‘het grootste kleinste festival van België’ deze zomer zijn 30-jarig bestaan met een eerste doortocht in Maldegem”, klinkt het bij de organisatoren. “Bart Kaëll (11/08) met liveband, maar ook Gers Pardoel (18/08), ABBA4U (4/08), Pieter & Tine Embrechts (28/07) en Margriet Hermans & dochter Celien (14/07) debuteren dit jaar op Parkies.

Koen Buyse

Koen Buyse (7/07) is eveneens van de partij. Maar hét verjaardagsgeschenk is de allround 30 Jaar Parkies Band (21/07). Deze band van Hervé Martens, zanger Steph Gustav (Stef Caers) en zangeressen Sofie Verbruggen (Trinity) en Sandrine Van Handenhove, trakteert het publiek op de grootste hits uit 30 jaar Parkies. Het gezelschap zorgt ook voor een verrassingsgast uit de voorbije drie decennia. Op donderdag 21 juli 2022, onze nationale feestdag, zie je hen op ons podium aan het werk.

Verder wordt het ook uitkijken naar donderdag 11 augustus. Die dag komt hitmachine Bart Kaëll naar Maldegem. Zijn nummers ‘De Marie-Louise’ en ‘Zeil Je Voor Het Eerst’ zijn meezingers van de bovenste plank. De sympathieke, Nederlandse topartiest Gers Pardoel sluit op donderdag 18 augustus in het Sint-Annapark de eerste doortocht van de Parkies in Maldegem af.

Met zijn muzikanten brengt hij op het podium zijn hits ‘Ik Neem Je Mee’, ‘Bagagedrager’, ‘Louise’ en ‘Zo Bijzonder’. Gers is nog steeds een van de meest geliefde artiesten in Vlaanderen, die zijn publiek moeiteloos weet in te pakken”, klinkt het enthousiast.

(MIWI)