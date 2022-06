Voor het eerst ook een Bloomsday in Oostende: “Alles staat in het teken van bekende Ierse schrijver James Joyce”

Dit jaar is het precies 100 jaar geleden dat James Joyce (1882-1941) zijn meesterwerk Ulysses schreef. Dat willen een aantal Oostendenaren en Joyce-adepten vandaag gepast op 16 juni herdenken op Bloomsday. Temeer dat de Ierse schrijver in de zomer van 1926 anderhalve maand in Oostende verbleef.

De Ierse auteur verbleef anderhalve maand in Oostende in de zomer van 1926, samen zijn vrouw Nora, dochter Lucia en zoon Giorgi in Hôtel de l’lOcean op de zeedijk.

Telkens als daar de telefoon rinkelde aan de balie nam de receptionist de hoorn op met de surreële identificatie: ‘Ici le portier de l’Océan’, dit tot intense verrukking van de Joyce zelf.

Comité

Op Bloomsday wordt wereldwijd het leven van de Ierse schrijver James Joyce herdacht als de dag in 1904 waarop het hoofdpersonage uit het boek Leopold Bloom rondwandelt in Dublin.

Dit jaar voor het eerst ook een Bloomsday in Oostende door het pas opgerichte James Joyce-comité dat samengesteld is uit een schrijver, kunstwetenschapper, fotograaf, curator, stadsgids, vertaler, academicus en een kunstenaar.

Website

Bloomsday krijgt een zomers drukke invulling in Oostende. Er is de meertalige gratis publicatie Ostende waarin Oostende zich presentert in proza, essays, historische en recente foto’s en actuele kunst.

Met bijdragen van Dirk Beirens, Philippe Braem, Koen Broucke, Paul Claes, Adriaan Gonnissen, Geert Lernout, Nicola Nord, Koen Peeters, Jean-Yves Plamont, Helen Simpson, Els Snick, Hendrik Tratsaert, Xavier Tricot, Jef Van Eynde, Lieven Van Den Abeele en Hans Verhaegen.

Er is de de lancering van de website Ostendiana, a cultural history of Ostend www.ostendiana.be.

Dresscode

In de bibliotheek Kris Lambert is de expo James te zien opgezet door Hans Verhaeghe. Om 12.30 uur picknickt het illustere Joyce-gezelschap in aangepaste dresscode ter hoogte van Surfclub Inside Outside. Daarna gaat het in groep wandelgewijs op de tonen van de Dixieland Streetband en met lezingen uit Ulysses naar het westerstaketsel en terug.

Omstreeks 17 uur is er nog een concert met de Ierse zanger-muzikant Joe Mullen ter hoogte van L’océan, Albert I-Promenade 64.