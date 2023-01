Voor het eerst een nieuwjaarsreceptie voor alle inwoners van Wingene

Op zondag 15 januari vindt er een nieuwjaarsreceptie plaats in CC De Wissel, langs de Tramstraat in Zwevezele. Alle inwoners van de gemeente Wingene zijn er van harte welkom.

Het oudercomité van de basisscholen De Regenboog en De Vlieger willen de inwoners de kans geven om samen het nieuwe jaar op een feestelijke manier in te zetten. Ze kwamen op het idee om voor het eerst een nieuwjaarsreceptie te laten doorgaan. “In vele gemeenten is er telkens een nieuwjaarsreceptie voor de inwoners”, vertellen Davy Dhoore, Wesley Bertrem en Stijn Van Maele van het oudercomité. “We hebben daarover al veel positiefs gehoord. We denken en hopen dat dit ook hier kan aanslaan, want mensen samenbrengen, is altijd gezellig. We hopen op een talrijke opkomst zodat er komende jaren telkens een nieuwjaarsreceptie kan plaatsvinden”.

Ambiance

“Vanaf 10 uur zal de deur van zaal De Wissel openstaan om iedereen feestelijk te ontvangen”, gaat Stijn Van Maele verder. “Er wordt een welkomstdrankje voorzien en ’t Klein muziekske van de Koninklijke Harmonie Wingene zorgt voor de muzikale omlijsting. Daarna zorgen dj-duo Dikn en Cool voor de verdere ambiance. Ze blijven muziek spelen tot 15 uur. Tussendoor is er de mogelijkheid om iets te drinken aan de drankbar of iets te eten aan de foodtruck. Voor de kinderen zijn er springkastelen voorzien.”