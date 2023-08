Voor elk wat wils te beleven op de Wezefeesten

De Weze is één keer per jaar het mekka voor de feestvierder. Ook dit jaar tovert het feestcomité een bont programma bijeen op 11, 12 en 13 augustus.

“We beginnen eraan op vrijdag 11 augustus met een afterworkparty. Er wordt muziek gedraaid vanaf 16 uur en Dennis Cartier is de platenruiter van dienst vanaf 22.30 uur”, zegt Bart Verhoest van het comité die daarmee voor een andere openingsavond kiest dan de klassieke kaarting.

Op zaterdag openen ze om 16 uur de zomerbar met een speeldorp voor de kinderen. Muziek is troef met een optreden van charmezanger Jens om 22 uur en een openluchtfuif met dj Niché vanaf 23 uur.

Groentekaarting

Op zondagvoormiddag komen de kaartliefhebbers toch aan hun trekken. Dit is vanaf 9.30 uur en er wordt voor groenten gekaart. Dan gaat ook het Coureur Café open. Tussen 13 uur en 15 uur kan je deelnemen aan de gezinsfietstocht. En waarom de Weze eens niet vanuit de lucht bekijken? Een ballonvaart is te boeken aan 120 euro. Reserveren kan via 0478 61 02 15.

Gezellige buurt

Vergeet ook niet in te schrijven voor de fietstocht via wezegezinsfietstocht@gmail.com.

“Met de opbrengst van de feesten blijft de Weze een attractieve buurt met aandacht voor de kinderen, de senioren en de jubilarissen”, weet Bart Verhoest nog. En nu maar hopen op een mooi augustuszonnetje. (JM)