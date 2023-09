Voor één keer mogen 600 honden een frisse duik nemen in Izegems openluchtzwembad

Ze hadden de weergoden alvast mee, de honden en hun baasjes die zondag een frisse duik namen in het openluchtzwembad van Izegem. Aan het einde van het zomerseizoen mogen zij er traditiegetrouw samen van waterpret genieten. Ruim negenhonderd mensen van over heel Vlaanderen gingen maar wat graag op die uitnodiging in.

De Doggy Splash Day van de vzw Natte Neuzen streek eerder al neer in Nederland, maar sinds een jaar of vijf hebben ze ook een stek in Vlaanderen waar ze terecht kunnen. “De stad Izegem geeft ons de kans om hier samen met onze huisdieren te ravotten en we maken daar dankbaar gebruik van”, vertellen Nick Deloof en Carine Vanlerberghe.

Perfect zwemweer

“We hadden geluk dat we het weer mee hadden. Het was niet te warm en een beetje bewolkt: perfect zwemweer voor onze viervoeters. Nieuw was dat we langs de rand van het zwembad verschillende standhouders met spullen gerelateerd aan honden mochten verwelkomen en dat wordt door de deelnemers wel geapprecieerd.”

Onder de bijna negenhonderd aanwezigen en hun ongeveer zeshonderd honden vinden we Chris en Conny uit Wingene, met hun honden Loes, Belle en Twilly. “We genieten er enorm van om samen met onze honden te kunnen plonzen”, vertellen ze.

“Waar in Vlaanderen kan je dat nog doen, buiten in een vijver of de zee? Het is ook niet al te ver van ons huis, dus voor ons is dit een jaarlijkse afspraak waar we telkens enorm naar uitkijken.”

