Voor derde keer twee weekends na elkaar kermis in dorpscentra: “Spierenaars zijn moeilijker buiten te krijgen dan mensen uit Helkijn”

Op 19 en 20 augustus staat Kermis Helkijn alweer op de kalender. Een week later, op 25, 27 en 28 augustus is Kermis Spiere aan de beurt. Er staan opnieuw verschillende klassiekers op het programma.

Het startschot wordt gegeven zaterdagmorgen 19 augustus om 8 uur met de derde grote rommelmarkt. Schepen van Feestelijkheden Willy Glorieux (74) nam vijf jaar geleden het initiatief. “Dat dit nu nog maar de derde editie is, heeft alles te maken met de coronapandemie”, verduidelijkt Willy. “Maar met tot op heden 100 deelnemers wordt dit opnieuw een groot succes. Er is plaats voor 120 standen, er zijn dus nog enkele plaatsen beschikbaar. De Doornikseweg, de Kerkstraat en de Elleboogstraat zijn van 8 tot 16 uur het decor. Iemand die zijn spullen een tweede leven wil geven is van de partij. De deelnemers kunnen zich aanmelden bij Roger Deldaele en mij tussen 6 en 7.45 uur aan café Le Relais.”

“Aan de kerk staat er een kleine kindermolen waar een veertiental kinderen kunnen plaatsnemen, dit op zaterdag en zondag van 10 tot 20 uur. Dit is volledig gratis. Er is ook een kindertreintje dat van 10 tot 13 uur gratis door de straten van de rommelmarkt zal rijden. Ondertussen kan je ook terecht voor een drankje en een hapje aan de pop-upbar aan Café Les Bourleurs ten voordele van jeugdvoetbal Jong Helkijn. Voor een Afrikaanse beleving van Wanyuri vzw kan je terecht aan La Diligence. De hongerige magen kunnen gestild worden van 12 tot 14 uur aan café Le Relais met een varkentje aan ’t spit. Daarvoor zijn al een zestigtal mensen ingeschreven. Tijdens de namiddag is er muzikale animatie voorzien van de Clownband in de straten van de rommelmarkt.”

“Op zondag 20 augustus volgt dan deel twee van de kermis. Doorlopend kun je opnieuw genieten van de kermisattracties en de gratis kindermolen. Om klokslag 15 uur is er een wielerwedstrijd voor junioren, de ‘61ste Grote Kermisprijs Helkijn’ met start in de Kerkstraat en aankomst aan de voetbalkantine van Helkijn. Aan de voetbalkantine zijn muzikale optredens voorzien. Aansluitend, om 19.30 uur, is er een optreden aan café Le Relais. Afsluiten doen we met een groot vuurwerk aan het Gemeenteplein van Helkijn om 22 uur. Om aan dit alles ruchtbaarheid te geven zijn 5.000 folders bedeeld.”

Kermis Spiere

“Spierenaars zijn moeilijker buiten te krijgen”, gaat Willy verder. “Daardoor hebben we een mooi programma samengesteld. Op vrijdag 25 augustus bijt de 22ste Grote Kermisprijs Spiere, een wielerwedstrijd voor Elite van Koninklijk Helkijn Sportief, de spits af. Het startschot weerklinkt aan het gemeentehuis, de aankomst is in de Jacquetbosstraat ter hoogte van Seynaeve Concept.

Zondag 27 augustus feesten we verder met een grote barbecue in Café La Belle Vue. Op maandag 28 augustus kan je genieten van mosselen a volonté met frietjes in Cafetaria Michelsberg. Reserveren kan nog tot 21 augustus via lindsey.debusschere@telenet.be of via sms op het nummer 0473 31 06 31.”

Hele boterham

“Dit organiseren en de taken bij de gemeente zijn toch een fulltime bezigheid geworden”, zegt Willy. “Ik ben sinds 2018 in de politiek gestapt. Ik had een electrowinkel en via een bevriende schepen kwam ik op de laatste plaats op de lijst terecht. Ik raakte toch verkozen en sindsdien neem ik het sociale en de feestelijkheden voor mijn rekening. Een hele boterham maar ik doe het met plezier. De kermis inrichten is daar maar één taak van. We zijn een faciliteitengemeente met slechts 2.065 inwoners die hoofdzakelijk Nederlandstalig zijn en waar iedereen goed overeenkomt. Ik ben 45 jaar actief geweest in het voetbal waarvan 25 jaar als jeugdvoorzitter. We promoveerden tot in eerste provinciale maar financieel was dit niet meer houdbaar. Ik richtte het jeugdvoetbal op. Nu heb ik dit verhaal al zes jaar achter mij gelaten.”

“Ik richtte de mindermobielecentrale op in 2019. In 2020 stampte ik taxistop uit de grond waarmee we mensen naar de winkels of andere plaatsen voeren waar nodig. Het is heel leuk iets te kunnen realiseren voor de mensen. Ook het voorzitterschap van het OCMW nam ik op mij.”