Voor de derde keer streep door Summer@Lauwe

Een donderslag bij heldere hemel, beter kan het nieuws niet worden omschreven. Voor de derde keer op rij wordt Summer@Lauwe, een van de populairste straatfestivals uit de brede regio, geannuleerd. “We kunnen onmogelijk de toekomst van onze organisatie op het spel zetten”, klinkt het bij een ontredderde organisatie.

Het bekende straattheaterfestival lokt jaarlijks meer dan 10.000 bezoekers naar de gemeente, maar moest in 2020 voor het eerst in haar geschiedenis worden geannuleerd. Als een direct gevolg van de coronamaatregelen was het voor de organisatie onmogelijk een kwalitatief festival op het getouw te zetten.

Alle hoop werd op de editie 2021 gezet, maar die hoop werd al snel de kop ingedrukt. De onzekerheden rond het grillige verloop van de virus plaatste de organisatie met de rug tegen de muur.

2022 zou het jaar van de wedergeboorte worden, een hoopvol moment dat nu ook finaal naar de koelkast werd verbannen. “We hebben er tijdens de ontelbare vergaderingen onze tanden op stuk gebeten en hebben er eveneens slapeloze nachten door gehad, maar uiteindelijk konden we niet anders dan de knoop doorhakken. Summer@Lauwe 2022, die voorzien was op 21 juli, wordt opnieuw geannuleerd.” De organisatie keek op tegen een erg onzekere situatie waarbij de te nemen risico’s te groot waren.

“Niet alleen komen de versoepelingen ongelofelijk laat”, klinkt het in hun verklaring. “We moeten dus maanden later dan voorzien beginnen plannen, terwijl we nog altijd in een wereld van onzekerheid leven.”

Voorschotten betalen

“Vorig jaar kregen we kort voor de start van de planning te horen dat we slechts 4.000 mensen mochten verwelkomen, terwijl Summer@Lauwe jaarlijks meer dan 10.000 mensen naar de grensgemeente lokt.”

“Voor de organisatie is het erg belangrijk een totaalpakket te kunnen aanbieden, waarbij de beleving centraal staat. We moeten er op toekijken dat het event kan blijven bestaan. Het boeken van acts staat gelijk aan het betalen van stevige voorschotten en wanneer we geen keiharde zekerheden hebben kunnen we dit risico niet nemen.”