Voor de 29ste keer beelden in ’t witte polderdorp Lissewege

Van 16 juni tot 17 september vindt de 29ste editie van de Beeldenroute plaats. Initiatiefnemer Gratien Dendooven slaagde erin 103 kunstenaars te strikken voor het plaatsen van nieuwe beelden in het witte dorp. Er zijn tien nieuwe deelnemers, met opvallende, hedendaagse, monumentale werken.

Elke zomer lokken de beelden in het witte dorp 40.000 kunstliefhebbers naar Lissewege. De organisator van de Beeldenroute is Gratien Dendooven (84), voormalig chef-kok in de familiezaak Ter Doest en zelf een niet onverdienstelijk schilder. Zijn art brut en kubistische schilderijen leverden hem in 1958 de prijs van de Jeune Peinture Belge op.

Abstract

Fier toont hij ons zijn twee schilderijen Vrede en Verlangens die voor deze artistieke wedstrijd geselecteerd werden en nadien een plaatsje vonden in Gratiens woonkamer. Op de brochure van de 29ste Beeldenroute prijkt overigens een foto van Gratiens meest recente schilderij: een erg abstracte compositie… “Het was wijlen mijn boer Lucien Dendooven, letterkundige en volkskundige, die mij aanmoedigde om te schilderen”, vertelt Gratien Dendooven.

Kunstgalerie

“Dat resulteerde ook in de opening van tearoom en kunstgalerie De Valckenaere, die jarenlang door mijn vrouw Angèle Quintens en een van mijn vier dochters uitgebaat werd. Een volgende stap, in 1995, was de realisatie van een beeldenroute in Lissewege. Dat idee heb ik samen met mijn vriend Elie Balduck ontwikkeld.”

Van de 103 kunstenaars die deelnemen aan de 29ste editie van de Beeldenroute zijn er tien nieuwkomers. Anciens als Johan Germonprez, Etienne Dierendonck en Irénée Duriez stellen nieuw werk tentoon aan Ter Doest, op een grasveld op de markt, in de tuin van de pastorie en in de kerk. Aansluitend is er in Tlissewegenartje in de Pol Dhondtstraat een expo met werk van bewoners van het witte polderdorp.

Pissebloem

“Welke kunstenaars mijn persoonlijke voorkeur wegdragen? Ik hou vooral van hedendaagse kunst en ben gecharmeerd door Rik Vanovenacker uit Harelbeke. Die vervaardigde een bellenblazer en zelfs een reusachtige pissebloem. Maar ook de jaarringen van Barry Raçon uit Handzame vind ik mooi. En er neemt zelfs een Italiaanse kunstenaar deel aan onze kunstroute: Octavio Floreal maakt gietijzeren creaties”, aldus Gratien Dendooven.

Hij is fier dat hij de voorbije decennia de Lissewegenaars leerde naar artistieke beelden kijken: “Zoals Hendrik Conscience de Belgen leerde lezen…”, knipoogt hij. (SVK)

Info: www.beeldenroute.be