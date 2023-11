Volkstuin Zeegroentje Wilskerke sluit seizoen af

De private volkstuin Zeegroentje in Middelkerke/Wilskerke heeft zijn derde seizoen op feestelijke wijze afgesloten met een ‘Fin de Saison BBQ’, waar alle tuiniers reikhalzend naar uitkeken.

Dit evenement biedt hen de kans om gezellig samen te komen en terug te blikken op een productief jaar. “Er is steeds meer belangstelling voor groen, natuur en gezond voedsel. En je ziet ook dat mensen die in een appartementje wonen op zoek zijn naar een stukje groen”, zegt Patrick Van Rysbergen, secretaris van Zeegroentje.

“Om toch zoveel mogelijk mensen van de volkstuin te kunnen laten genieten, krijgt de tuin steeds vaker de rol van een gemeenschappelijke ontmoetingsplaats waar iedereen uit Middelkerke welkom is. Die kant willen we steeds meer op.” Gedurende het afgelopen seizoen hebben de enthousiaste tuinders van Zeegroentje met ongekende passie gewerkt op hun individuele percelen.

Het resultaat mag er zijn: een rijke variëteit aan smakelijke groenten en fruit, vers uit eigen tuin. Nu alle verse groenten zorgvuldig zijn ingemaakt, geweckt (in glazen potten gestoken die luchtdicht worden afgesloten red.) of in de diepvriezers zijn bewaard, was het tijd voor welverdiende ontspanning. De Fin de Saison barbecue was het hoogtepunt waar niemand wilde ontbreken. Hier konden alle tuiniers zich tegoed doen aan een scala van heerlijke hapjes, voorgerechten, gegrilde lekkernijen en unieke desserts, grotendeels bereid met de opbrengst van hun eigen tuin.

Wachtlijst

Opvallend is de groeiende vraag naar tuinpercelen bij Zeegroentje. Met 53 volledig bezette tuinen is er zelfs een wachtlijst voor het seizoen van 2024. “We zijn ontzettend trots op wat we hebben bereikt in dit derde seizoen,” zegt Johan Töpke, de voorzitter van Volkstuin Zeegroentje. “Het is geweldig om te zien welke diversiteit we hebben in onze tuinen. We verwelkomen graag alle geïnteresseerden op onze wachtlijst voor 2024 en hopen nog meer mensen met groene vingers te laten genieten van hun eigen kweek!” (PG)

Voor meer informatie en aanmeldingen kun je contact opnemen met Johan Töpke via het nummer 0477 70 72 74.