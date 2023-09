Volksspelen moeten jong en oud samenbrengen in Zuienkerke: “Begin van echte kermis?”

Het Feestcomité Zuienkerke organiseert op zondag 24 september het allereerste Groot-Zuienkerks volksspelentornooi. “Rond die aloude volksspelen willen we jong en oud nog eens samenbrengen in Zuienkerke”, zegt medeorganisator Niels Dewulf. “Grootouders kunnen ze misschien wel aan hun kleinkinderen aanleren.”

Nu er al een hele tijd geen echte kermis meer plaatsvindt in Zuienkerke, wil het Feestcomité Zuienkerke de bewoners nog eens samenbrengen rond een gloednieuw evenement. Nieuw, maar dan wel met oude spelen; volksspelen meer bepaald.

“We kozen voor volksspelen omdat we denken dat meerdere generaties zich ermee kunnen amuseren. Kinderen en jongeren zullen die spelen mogelijk niet kennen, maar hun ouders of grootouders kunnen het hen dan aanleren”, zegt bestuurslid Niels Dewulf van het feestcomité.

Hoefijzers en eieren

“Welke spelen er dan zoal aan bod komen? Dat zijn er acht in totaal. De deelnemers kunnen zich onder meer uitleven met vlaggen werpen en met het zo dicht mogelijk bij een ijzeren staak gooien van hoefijzers. Verder is er nog ‘trou-madame’, waarbij kaasvormige houten schijven door een bak met poortjes moeten gerold worden. Ook met de toptafel en de sjoelbak zullen heel wat mensen zich ongetwijfeld amuseren. Het eierwerpen – waarbij twee mensen een ei naar elkaar gooien en bij elke worp een stap achteruitzetten tot het ei uiteindelijk breekt – belooft dolle pret te worden”, klinkt Niels Dewulf enthousiast. “En de lokale horeca zorgt voor een mooi prijzenpakket voor de winnaars.”

Eten en drinken

Het feestcomité, dat jaarlijks ook instaat voor de organisatie van de nieuwjaarsreceptie, zorgt verder voor de uitbating van de bar – de hele dag door – en voor de verkoop van hotdogs en croque monsieurs.

Alle animatie vindt vanaf 11 uur plaats aan ‘de boomgaard’, de oude pastorie bij het kerkplein in Zuienkerke dus. “Als het evenement een succes wordt, zullen we zeker bekijken om volgend jaar voor een tweedaagse te gaan, en een evenement dat kan uitgroeien tot een echte kermis in het dorp.”