Volgende editie Design Drinks & Talks gaat door in het bekroonde Link Lab Creative Offices

Op donderdag 18 januari om 19 uur staat de volgende editie van Design Drinks & Talks gepland. Het inspiratie- en netwerkevent gaat door in Link Lab Creative Offices. Begin deze maand ontving het Kortrijkse team van Link Lab de prestigieuze Small Workplace award op het World Architecture Festival voor hun kantoor op de Veemarkt. “De keuze voor een volgende locatie voor onze Design Drinks & Talks was dus snel gemaakt”, zegt projectmanager Lisa Declercq.

Design Drinks & Talks voorziet opnieuw een gevarieerde line-up aan sprekers, allen recent genomineerd voor knappe prijzen: interieurdesigner Simon Adriaenssens van Stay Studio, Kortrijks fashion designer Charbel Abou Zeidan, creatief directeur van het nieuwe Belgische lederwarenlabel Octogony en Alyssa Lanssiers, lead Product Design Engineering bij Loop Earplugs.

Simon Adriaenssens

“Simon Adriaenssens maakt deel uit van Link Lab, een platform dat verschillende creatieve bureaus onderbrengt. Zowel urban planners (Dencity), als architecten voor grote ontwikkelingen (Markland), tot ontwerpers van particuliere woningen (Us) en interieurdesigners (Stay Studio) hebben er hun werkplek.” De interieurarchitectuur van Stay Studio bevindt zich op het kruispunt van kunst, objecten, graphics en technologie.

Charbel Abou Zeidan

Charbel Abou Zeidan, genomineerd voor de Belgian Fashion Awards 2023 in de categorie Emerging Talent, doordrenkt de collecties van zijn merk Octogony met haute couture technieken, strakke lijnen en geometrische vormen. “Wat resulteert in gedurfde lederen sculpturen. Als ontwerper heeft hij een unieke esthetiek ontwikkeld die zowel tijdloos als eigentijds is.”

Alyssa Lanssiers

De derde spreker is Alyssa Lanssiers. Ze studeerde Industrial Design aan de UGent campus Kortrijk en werd geselecteerd als één van de We are the Next Generation designers tijdens Week van het Ontwerpen 2017. “Ondertussen is Alyssa lead Product Design Engineering bij Loop Earplugs, verkozen tot Scale-up van het Jaar 2023 en bekroont met de Henry van de Velde 24 Awards categorie Consumer voor de Loop Earplugs Engage.”