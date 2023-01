Volg de poëzieroute doorheen Oostende

Voor het tweede jaar op rij neemt de stad Oostende deel aan het project ‘Weesgedichten’. Sinds half december kon wie in Oostende een raam ter beschikking heeft dat uitkijkt op de straatkant, een gedicht adopteren. Er was keuze tussen gedichten van Oostendse dichters en poëten van buiten de stadsgrenzen. De coördinatie lag opnieuw in handen van de bibliotheek.

Ter gelegenheid van de Poëzieweek 2023 – die loopt van 26 januari tot 1 februari – slaan de Vlaamse en Brusselse bibliotheken de handen in mekaar om poëzie op een onconventionele en laagdrempelige manier in het straatbeeld te brengen. Het hoofddoel is om van Oostende een echte poëziestad te maken. Je kon kiezen tussen meer dan zestig gedichten van onder meer de Oostendenaars Inge De Waele; Jean Paul Dezutter, Doris Klausing,… maar ook van Moya De Feyter oprichter van de Klimaatdichters, … en van Stijn De Paepe, de overleden huisdichter van de krant De Morgen.

Leerlingen van het Ensorinstituut deden volop praktijkervaring op. Marie Deprez, coördinator bij de bib verduidelijkt: “Nieuw dit jaar is de samenwerking met het Ensorinstituut. Twee klassen die de richting Kunst en Creatie volgen, hebben meer dan twintig gedichten vorm gegeven, zowel handgeschreven als met een speciale plaktechniek van letters.’

Creatief bezig

Ella Depreitere (19) volgt de opleiding grafisch ontwerp en getuigt: “Het was leuk om creatief bezig te zijn met poëzie. In het gedicht ‘Broos’ van Matthias Van De Velde kwam bijvoorbeeld het woord ‘stippellijnen’ voor. Dat hebben we aan de hand van diverse lijntjes afgeprint via onze plotter. Je moet maar eens een kijkje gaan nemen in de Kastanjelaan voor het resultaat. Soms was het een echte uitdaging: je moest ervoor zorgen dat het gedicht mooi en overzichtelijk op het raam werd aangebracht. Hier kwam toch wat afmeten bij te pas.’ Amélia Huilmand (17) van haar kant volgt de kunstrichting en bracht het gedicht ‘Pauze’ van Erna Schelstraete handgeschreven aan met een witte stift. “Ik vond het fijn om mensen blij te maken. Kunst is voor mij een echte uitlaatklep.” De leergierige studenten gingen hiervoor ook advies inwinnen bij het Grafisch Atelier van de stad Oostende en stonden versteld hoe goed de stedelijke dienst is uitgerust met grafisch materiaal.

Daarnaast trotseren heel wat vrijwilligers weer en wind voor het aanbrengen van de gedichten met uitwisbare stift.

Wie de app Izi Travel downloadt krijgt de gedichten per wijk te zien. Er werd telkens een route uitgestippeld die je kan volgen. Je kan de poëtische ontboezemingen ook beluisteren via deze app. De meeste gedichten werden ingesproken. (CWO)

Wie een gedicht liet aanbrengen kan een foto nemen van het adoptieraam met het gekozen gedicht en dit posten met hashtag #weesgedichten #weesgedichtenoostende #gedichtendag #gedichtenjacht #poezieweek. Wil je wat meer achtergrondinformatie over het project of wie hier zoal aan meewerkt, dan kun je terecht op oostende.bibliotheek.be en https://weesgedichten.be. of telefonisch 059 29 51 51.