VOK is weer helemaal terug met Fin de saison

Tijdens het eerste weekend van september verwelkomt wijkvereniging VOK alle bezoekers voor een feestelijke driedaagse.

Het wijkfeest is de eerste omvangrijke activiteit sinds de coronapandemie. Alles start met het Fin de saison wijkcafé op vrijdag 2 september om 19.30 uur. Bij een hapje en drankje in sportzaal De Veiling aan de Pycke de ten Aerdelaan 47 brengt de groep De Wilfrieds bekende tijdloze nummers. Verwacht je aan muziek van David Bowie, The Beatles, U2 en zelfs Nirvana. Ook Vlaamse nummers worden niet geschuwd. De toegang tot deze door het stadsbestuur gesteunde activiteit is gratis. Ouders met kinderen noteren de gezinsdag met barbecue van zaterdag 3 september. Het speeldorp met springkastelen opent om 15 uur. Anderhalf uur later is het tijd voor de Crazy Kids Run.

Kinderen en jongeren kunnen volgens hun leeftijd deelnemen aan een loopwedstrijd met enkele hindernissen. De barbecue start om 18 uur in De Veiling. Volwassenen betalen 19 euro, kinderen tot 12 jaar eten mee voor 12 euro. Inschrijven gebeurt via de site van VOK. In samenwerking met Samana en de stedelijke overheid worden de senioren verwend op zondag 4 september. Om 14.30 uur start de muzikale middag in De Veiling. Isabelle et les Jean brengt een heerlijke mix van Franse chansons uit de jaren 60 tot 80. Koffie en gebak maken deze nostalgische middag extra feestelijk. Senioren betalen 5 euro bij Hubert Neyrinck via 0495 70 23 99. (BVO)

Alle details op vokoostende.be of 0474 53 61 37.