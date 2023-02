Vogelgriep en corona krijgen duivenbeurs Fugare niet stuk

Met exposanten en bezoekers uit meer dan 15 landen maakt Fugare zich opnieuw op voor het internationale duiventreffen in Kortrijk Xpo op 11 en 12 februari. De Kortrijkse Duivenmaatschappij NKV kijkt al uit naar wat opnieuw een hoogmis van de duivensport moet worden.

Meer dan 100 standhouders presenteren er hun duiven, voeder en supplementen en hun laatste ontwikkelingen van bagagedragers tot drinksystemen. Hokken- en volièrebouwers vanuit de Benelux delen er hun knowhow en bezoekers kunnen informatie over DNA en genetisch advies verkrijgen bij diverse dierenartsen op de beurs. Ook de leden van Nieuw Kortrijkse Vereniging (NKV) Duivenmaatschappij kijken reikhalzend uit naar de beurs.

“Normaal is dat een jaarlijks gegeven, maar door corona en vogelgriep kon ze een paar keer niet plaatsvinden. Duivenliefhebbers komen er ook samen om bij te praten en samen een pintje te drinken”, glimlacht Danny Defoort, voorzitter van Duivenmaatschappij NKV. De vereniging telt 108 West-Vlaamse leden en afgelopen jaar werden op 27 vluchten 13.607 duiven van 1.465 liefhebbers bij hen ingekorfd voor provinciale, middellange en marathonvluchten. De Kortrijkse fondclub staat met die aantallen aan de top, boven de verenigingen van Ieper, Eeklo, Ninove, Doornik en Aalst.

Kweekduiven

Eddy Cardon (70) uit Deerlijk is al jaren lid en werd vorig jaar nationaal kampioen bij de zware fond Agen, Sint-Vincent (Tarbes) en Narbonne. “Mijn kampioenduiven zijn Filou, Zwartwitpentjeu, Eenwitpen en De Lichten. Ik ben elke dag bij mijn duiven. ’s Morgens maak ik de hokken schoon, in de winter worden ze eenmaal per dag gevoederd rond de middag en om 16 uur maak ik opnieuw schoon. Je weet natuurlijk nooit zeker hoe een duif zal presteren, maar ik leg ze graag goed in de watten.”

Als kampioen ontvang je een trofee en stijgt een duif in waarde, maar Eddy heeft geen intentie om ze te verkopen. “Ik heb de kans gehad om mijn beste kweekduiven te verkopen voor een serieus bedrag, maar dat heb ik niet gedaan. Ik ben van plan komende jaren nog te spelen met deze duiven.” Danny vult aan met een mooie quote van zijn vader: “De appels mag je verkopen, maar de boom niet.” (MD)

Info: www.fugare.be