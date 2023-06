Voetbalfeest in Veurne op 30 juni en 1 juli met 13de editie van de Hoppefesten

De Hoppeschoppers organiseren op vrijdag 30 juni en zaterdag 1 juli voor de 13de keer de Hoppefesten in het Will Tura Sportpark. Op vrijdag is er een grote afterwork en barbecue, op zaterdag is er het voetbaltornooi met barbecue en een stevige afterparty.

De Hoppefesten, dat is een voetbaltornooi met een festivalgevoel. De organisatie is in handen van vzw De Hoppeschoppers. Dit jaar doen ze ook een beroep op freelancers zoals Charly Braet (27). Hij is ingeschakeld om zich over het digitale en marketingluik te ontfermen.

“Ik ben medevennoot bij Duno, waarvan ook Bram Delva deel uitmaakt. Hij is dan weer een van de trekkers van de Hoppefesten”, schetst Charly. “We trappen op vrijdag af met een grote afterwork, en daarna zal cateraar Vincent Deceuninck voor een barbecue zorgen – we hebben al eerder met hem samengewerkt. Die avond is zowel voor bedrijven als particulieren. Je merkt dat die avond groeit en populair is bij de Veurnaars. De lokale dj’s Thomas Artois, MC Captain en David B komen draaien en Wim Soutaer zorgt voor de extra ambiance. We verwachten op vrijdagavond 2.500 à 3.000 man.”

Tot 7.000 bezoekers

Op zaterdag komen ze ook van buiten de provinciegrenzen: dan is er het jaarlijkse voetbaltornooi met barbecue en afterparty.

“Er zijn 245 ploegen ingeschreven: 205 mannenteams en 40 vrouwenteams. Reken een achttal spelers per team en we zitten aan 2.000 mensen die tegen een bal zullen trappen. Die teams komen niet alleen uit de streek. Ook delegaties uit Antwerpen, Brussel en Leuven zijn vertegenwoordigd. In tegenstelling tot vorige jaren is er bij de mannen nog maar één tornooi. Het gebeurde te vaak dat ploegen zich inschreven in de verkeerde divisie, recreatief of competitief. De bal rolt vanaf 8.45 uur.”

Na het voetbaltornooi zet het feestgedruis zich verder. “Voor de line-up kozen we voor een mix van lokale en bekende namen. Zo zakken onder meer De Romeo’s, Average Rob, DJ 5NAPBACK en de zussen Luna en Lenthe Stevens af naar Veurne. In totaal denk ik dat we zullen uitkomen op 6.000 tot 7.000 man. Het einde is voorzien omstreeks drie uur.”

Nieuwigheden

Er zijn dit jaar ook enkele nieuwigheden.

“We willen meer beleving en gebruiksgemak voor de bezoekers. Zo voorzien we een dj op de Soccer Stage. Vroeger werden daar muziekboxen geplaatst. Ten tweede is er een nieuwe ingang. De mensen die op parking 2 staan, zullen niet meer langs de woonwijk moeten, maar via de velden. De nieuwe ingang bevindt zich aan de andere kant van het complex.”

“Ten derde is er de invoering van herbruikbare bekers, want sinds 15 juni is daar nieuwe wetgeving rond. We werken zonder waarborg, als service naar onze bezoekers. We willen hen die last ontnemen. Het brengt echter een risico met zich mee, maar we hopen op de goodwill en voorzien ludieke inzamelpunten. Bij het binnenbrengen van dertig bekers krijg je één gratis consumptie. In totaal zijn er 150.000 bekers besteld, dat is dus een flinke investering”, geeft Charly nog mee.

Hij werkt voor het eerst mee en zal tijdens het weekend vlinder zijn. “Ik help de hele week mee met de opbouw en spring op vrijdag en zaterdag bij waar nodig. Tijdens het evenement kunnen we rekenen op een 40-tal medewerkers, voor wie we dan later nog een vrijwilligersdag organiseren.”

Kaarten voor beide barbecues zijn nog tot enkele dagen op voorhand verkrijgbaar via de website: hoppefesten.be