Vlissegem Kermis trapt de Haanse zomer op gang

Op zaterdag 17 en zondag 18 juni wordt met Vlissegem Kermis het startschot gegeven voor een goedgevulde zomer in De Haan. Naast een aantal vaste waarden zoals de tweespantrekwedstrijd en de oldtimertractoren keert ook het officieuze BK stokpaardrijden terug. Het hele weekend lang zijn er leuke optredens en animatie.

Wie Vlissegem Kermis zegt, zegt boerenpaarden. Die stelen op zaterdagmiddag van 14 tot 18 uur de show op de feestweide. Verder staan er op zaterdag ook nog een loopwedstrijd en een kinderparty op het programma en kan je in De Kleine Garre de expo ‘Oude herbergen van Vlissegem’ gaan bekijken.

’s Avonds is er om 22 uur een optreden van Cookies & Cream in de feesttent. Op zondagmorgen kan je al vanaf 8 uur rondsnuisteren op de rommelmarkt in Warvinge. Na de middag meten de boerenpaarden hun krachten in de traditionele tweespantrekwedstrijd en vindt opnieuw het fameuze BK stokpaardrijden plaats op de trekweide. Dat was vorig jaar een voltreffer.

Voor de muziek zorgen onder meer Portatief (om 15 uur bij De Witte Doorn) en De Toâpe Geraapte (om 18 uur in de feesttent). Tot slot komt ook meespeeltheater De Werf langs op zondag. Het hele weekend lang is er ook leuke animatie voor jong en oud. “Nu alleen nog duimen dat de zon van de partij is op Vlissegem Kermis, ook wel hét volksfeest bij uitstek voor alle inwoners van De Haan”, aldus schepen van Toerisme Marleen De Soete. (WK)