Vliegertentoonstelling in OC ‘t Kasteeltje

Iedereen heeft weleens het plezier beleefd bij het oplaten van een vlieger. Velen weten niet dat je die ook zelf kan ontwerpen. Met dat idee “vliegeren is voor iedereen” organiseert True Colors Kites een tentoonstelling en workshop in Ontmoetingscentrum ‘t Kasteeltje te Zandvoorde dit weekend, van 12 tot 17uur.

De tentoongestelde vliegers zijn allen zelfgebouwd door de aanwezige leden van de organisatie. Mecanicien Ivo Van Olmen uit De Haan, hij heeft ook in Zandvoorde gewoond, is al heel zijn leven gefascineerd door vliegers en hij is de initiatiefnemer voor de workshop in OC ’t Kasteeltje.

“Ik kom uit het Antwerpse, heb van 2003 tot 2019 in Zandvoorde gewoond en dan zijn we verhuisd naar De Haan”, vertelt Ivo. “Mijn vrouw werkte bij Didak in Oostende, de organisatoren van het bekende Kytes Festival, dat jaarlijks het strand van Oostende kleurde en duizenden toeristen bekoorde. Ik heb er vele jaren aan meegewerkt. Jammer genoeg bestaat dit vliegerfestival sedert acht jaar niet meer.

Vliegeren is ook mijn passie geworden. Om het vijfjarig bestaan van OC ’t Kasteeltje te vieren, hebben we een speciale vlieger ontwerpen. Toen hebben we ook de afspraak gemaakt om hier in OC ’t Kasteeltje een tentoonstelling met workshop te organiseren. Een tiental vliegeraars uit Brussel, Duffel, Goes (Nl.), Bredene, De Haan en Wervik zijn hier twee dagen aanwezig om de kunst van het maken van platte vliegers te demonstreren. Onder de vliegeraars worden ideeën uitgewisseld om nieuwe modellen te maken en technieken uit te wisselen. Het publiek is van harte welkom in ’t Kasteeltje (op zondag 19 februari van 12 tot 17u.) om de vlieger passie met ons te delen. Wij staan ter beschikking met raad en daad.”

De vlieger-vrienden komen regelmatig bijeen op het reuzegrote strand van Zeebrugge om samen hun hartje op te halen tijdens het vliegeren. Het weekend van 25 en 26 maart kan je hen in actie zien in Zeebrugge en op 9 april en 21 juli op het strand van Nieuwpoort. Voor meer info kan je terecht op de facebookpagina van True Colors Kites. (FRO)