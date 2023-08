Vleugje middeleeuwse magie tijdens Oogstfeesten

De Oogstfeesten van Leffinge zijn al geruime tijd een traditie op 15 augustus. Dit jaar waren de feesten overgoten met een vleugje middeleeuwse magie.

Naast de roofvogelshow konden bezoekers van de Oogstfeesten genieten van demonstraties van oude ambachten, die de geest van de middeleeuwen levendig maakten. Er stonden kraampjes waar handgemaakte producten en lekkernijen werden verkocht, waardoor de bezoekers werden ondergedompeld in een ambiance die historisch en tegelijk als hedendaags aanvoelde.

Muziek vulde de lucht met de tonen van de band Triple Sec, die met een optreden zorgde voor een plezante sfeer. Maar het waren niet alleen de muzikale noten die de aandacht trokken: ook de goochelkunsten van The Monday Magicians, de lokale goochelclub van Leffinge, voegden een vleugje verwondering toe aan het evenement.

Humanitaire projecten

Een niet te missen onderdeel van de Oogstfeesten was de gezamenlijke bar, bemand door de toegewijde vrijwilligers van Belgisaan en Cross to Romania. Deze organisaties, die zich inzetten voor humanitaire projecten in Thailand en Roemenië, hadden de handen ineengeslagen om de bezoekers te voorzien van verfrissende drankjes en hapjes. De opbrengsten van de bar zullen bijdragen aan hun lopende en toekomstige projecten.

Cross to Romania, al actief sinds de late jaren ‘90, zet zich in voor de armste bevolkingsgroepen in Roemenië. Ze bouwen samen met de lokale gemeenschappen bescheiden maar waardige huizen en klaslokalen, met als focusgebied de omgeving van de stad Cluj Napoca. Aan de andere kant van de wereld, in het noordoosten van Thailand, staat Belgisaan paraat om hulp te bieden aan het dorpje Bansakoo. Dit kleine dorpje, gelegen nabij de Mekongrivier en Laos, wordt ondersteund door Belgisaan om de levenskwaliteit van de bewoners te verbeteren.

Om fondsen te verzamelen voor dit nobele streven, is er een jaarlijkse Thaise maaltijd gepland op 14 oktober. Dit jaar is extra speciaal, aangezien Belgisaan zijn 25-jarig bestaan viert. De jubileumviering zal plaatsvinden in de Stille Meers. (PG)