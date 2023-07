Vlaanderen Feest vol belevenissen in Diksmuide

Zaterdag 8 juli, Vlaanderen Feest, wordt ook echt een feest in Diksmuide. De dag start met een wandelhappening om dan vanaf 16 uur verder te gaan met het Frontfestival.

De wandeltocht is niet zomaar een aantal kilometer stappen maar zorgt ook voor een belevenistocht. “Wandelaars kunnen kiezen uit verschillende uitgestippelde wandelingen dwars door de Diksmuidse polders met start en aankomst op de IJzertorensite. De wandelingen worden volledig uitgeschreven, uitgepijld en gecontroleerd door Nick Lannoo”, duidt directeur Peter Mouton.

Inschrijven voor de belevingstocht van 10 kilometer kan via info@aandeijzer.be met vermelding van keuze startmoment en naam, aantal personen en leeftijd. Deelnameprijs: jonger dan 7 gratis, van 7 tot 17 jaar 3 euro, volwassenen 6 euro. De deelnameprijs is inclusief drankje, ijsje of zakje chips en een attentie. Er zijn ook extra vrije wandeltochten van 4, 6,5, 13 en 18 km met vrije start tussen 7 en 15 uur waarvoor je ook inschrijft via info@aandeijzer.be.

Frontfestival

Het tweede luik van de dag is het Frontfestival, een organisatie van KSA Torenwacht Diksmuide. “Het is dit jaar de derde editie van het Frontfestival en vorig jaar konden we rekenen op 2.000 bezoekers. Er wordt gestart vanaf 16 uur en we gaan door tot in de late uurtjes. De line-up: 17-18.30 uur Radio City, 19-20.30 uur The Hotties Band, 21-22.15 uur John & Mr. Smith, 22.30-23.30 uur Michael Amani, 23.30-00.30 uur Atmosics en van 00.30-02.00 uur: DJ Busschaert X DJ Joppiesaus B2B”, vertelt Joppe Degrijze van KSA Torenwacht.

Kaarten in voorverkoop kosten 10 euro, de avond zelf 12 euro. Ze zijn te verkrijgen bij de KSA, het Museum aan de IJzer, bij zomerbar El Dorado en in het Brouwershuys. Ook kan je overschrijven met namen en aantal kaarten op BE33 7350 6149 4146.