Vlaamse artiesten op 15de editie Molenland Feest

Radio Oost West stelt vol trots zijn feesteditie voor van Molenland Feest. Op zaterdagavond 23 april is het zover. Het muzikale evenement brengt lekker eten met zich mee en optredens van Sam Gooris, Herbert Verhaeghe en Eveline Cannoot.

“De 15de editie van Molenland Feest mag eindelijk opnieuw plaatsvinden”, vertelt Jan Braeckevelt die coördinator is bij Molenland Feest. “Het feest moest twee keer uitgesteld worden wegens de coronapandemie. Het programma van 2020 werd overgenomen en dit jaar maken we er een topeditie van. Het feest start met een eetfestijn met aperitief, warme beenham met groenten vergezeld van sauzen en frietjes. Na het gezellig tafelen start de showavond. Danny Verlinden neemt de presentatie op zich. Drie Vlaamse artiesten komen optreden: Herbert Verhaeghe, Eveline Cannoot en niemand minder dan Sam Gooris.”

Extra medewerkers

Radio Oost West is een familieradio met een ruim muziekaanbod. De focus ligt op het brengen van mooie muziek, aangevuld met lokale en regionale informatie. De studio is te vinden langs de Hoogweg 16 in Wingene. Radio Oost West is te ontvangen via 106.5 FM. “Radio maken kan je niet alleen en dit gebeurt met een leuk team”, gaat voorzitter Eric Verhenne verder.

“Momenteel zijn wij nog op zoek naar extra medewerkers voor allerlei taken tijdens Molenland Feest. Daarnaast zijn medewerkers ook welkom om mee te helpen radio maken. De taken zijn heel gevarieerd en gaan van presenteren, organiseren of meehelpen bij de logistieke kant. Wie interesse toont, kan steeds een kijkje komen nemen op zondagvoormiddag tijdens de live-uitzendingen vanuit de studio’s in Wingene. Alle info is ook terug te vinden via onze website www.radiooostwest.be.”

(NS)