Vissersplein gaat uit zijn dak voor Sam Gooris tijdens eerste dag van Rainbow Festival

Mede dankzij het uitstekende weer en de grote belangstelling is de eerste dag van het RFO, Rainbow Festival Oostende, op het Vissersplein in Oostende een denderend succes geworden. Vooral het optreden van de populaire Sam Gooris was een schot in de roos.

Kort na de middag waren alle tafels en stoelen op het feestplein volzet en tegen 16 uur, kort voor het optreden van Sam Gooris, stond het plein vol met enthousiaste muziekfans. Tijdens het optreden van Sam Gooris werd er gedanst en gezongen. Iedereen deinde mee op het ritme van de vele succesnummers. Als finale zong de Sam zijn grote hit ‘Laat het gras maar groeien’ en hij kreeg daarbij assistentie uit honderden kelen. Als bisnummer bracht Sam ook nog ‘Saragossa’ van Jimmy Frey en dan ging het dak eraf!

Zondag volgt de tweede dag van het gratis Rainbow Festival met Kinderdisco (14u.), de showgirls van de Orde van de Wullok (15u.), Filips Place (15.30u.), Yves Segers (16u.), Pary Trooperz (16.45u.) en Sisi & Zaza Project (18u.).