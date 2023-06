Visschersfeesten palmen Kasteelstraat in De Panne in: “Met dit leuke evenement leggen we ons DNA bloot”

Na het succes van de eerste editie organiseren de Verenigde Commerçanten van de Kasteelstraat op zondag 4 juni opnieuw hun Visschersfeesten in De Panne. Jong en oud kan er de hele dag rondleidingen krijgen in het visserijmuseum, straattheater meepikken of deelnemen aan de nieuwe wedstrijd ‘strandjutten’.

De Visschersfeesten klinken eeuwenoud, maar werden pas vorig jaar in het leven geroepen door de Verenigde Commerçanten van de Kasteelstraat. “Onze vereniging werd opgericht om de lokale handelaars uit onze straat in de kijker te zetten, en dat willen we onder meer doen door een aantal activiteiten te organiseren”, zegt VCK-voorzitter Els Torreele.

“Met dit voorjaarsevenement leggen we ons DNA bloot. Destijds stonden er immers veel vissershuisjes in onze straat en je vindt er nog steeds het Retrohuis Panneboot-visserijmuseum.”

Folklore

Zondag staat dus helemaal in het teken van de visserij, en dat van 11 tot 18 uur. “Het museum is die dag open en de WAK-studenten stellen hun themawerk tentoon in de Scharbiellie. Een paardenvisser, de Pannese reuzen, de viswuuven en Pier Kloeffe en zijn vrouw Leentje maken hun opwachting voor wat folklore, en vzw Tegenstroom brengt poppentheater rond enkele oude, lokale vissersfiguren.

“Nieuw dit jaar is ons spel ‘strandjutten’”

Voorts kun je ook authentieke ambachten gelinkt aan de visserij ontdekken, de Zeescouts komen sjorren en je kan je eigen kennis over de vissoorten testen. En natuurlijk kun je ook verschillende visgerechten proeven in onze horecazaken, en openen ook de winkels hun deuren”, overloopt Els Torreele het uitgebreide programma.

Ook kinderen kunnen zich trouwens volop uitleven op deze feestdag. “Voor hen voorzien we een visput en een etalagewedstrijd. Nieuw dit jaar is ons spel ‘strandjutten’. Daarbij leggen telkens twee deelnemers uit dezelfde leeftijdscategorie om ter snelst een parcours af, met zwemvliezen, gutters en een visserskiel aan. Wie de snelste tijd van de namiddag neerzet, krijgt een pakket met goodies”, aldus nog de voorzitster.