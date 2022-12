Violetta eerste eredame Miss De Luxe

Violetta De Neef werd zaterdag 10 december tijdens de gala-avond van Miss De Luxe 2023 in Oudenaarde eerste eredame. De hoofdprijs was voor Vienna Loor uit het Antwerpse Breendonk.

“De gala-avond was een groot succes”, opent Violetta. “Alle finalisten hebben zich volledig gegeven zodat het voor de jury vrij moeilijk was om de top drie aan te duiden. Achteraf kregen we hiervoor ook veel complimenten. Zelf ben ik heel blij en dankbaar dat ik tot eerste eredame verkozen werd. Ik heb er veel voor gedaan. In een mooi campagnejaar deed ik veel interviews, fotoshoots, een ‘bellydance for Make-A-Wish’-workshop en maakte ik een mooi kunstwerk.”

Een eerste beloning kreeg Violetta al tijdens de finalistenreis naar Kreta. “Daar heb ik inderdaad de titel van Miss Stella gewonnen. Nu ben ik eerste eredame er bovenop. Dat zijn onbetaalbare momenten in het leven.”

“Als ambitieuze vrouw ga ik het komende jaar geen enkele uitdaging uit de weg. Vooreerst ga ik me natuurlijk volledig smijten als eredame, daarnaast komt begin volgend jaar mijn eerste muziekalbum uit op diverse streamingdiensten en voorts organiseer ik ook het jaarlijkse Oriental Cocktail-dansfestival. En dan vergeet ik nog de diverse fotoshoots van onze partners bij Miss De Luxe. Ik kijk dus echt wel uit naar de komende maanden.”

(SBR)