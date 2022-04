Vinylliefhebbers vieren Record Store Day weer als vanouds in Oostende

Goed nieuws voor de liefhebbers en verzamelaars van de betere lp: op zaterdag 23 en zondag 24 april is er opnieuw Record Store Day. Het jaarlijkse muziekevenement zet onafhankelijke plantenhandelaars in de kijker en vindt na twee corona-edities weer plaats zoals gewoonlijk.

In onze regio is Compact Center in de Vindictivelaan 10 in Oostende de enige platenzaak die aan het internationale event deelneemt. Record Store Day (RSD) is al toe aan editie nummer vijftien. “Op die dag lanceren tal van (inter)nationale artiesten en bands een ronduit uniek album of single met onuitgegeven nummers”, legt zaakvoerder Yves Deckmyn uit.

Verzamelobject

“Denk aan exclusieve releases van Nick Cave, Rory Gallagher, Offspring, U2, The Cure, Pixies, Taylor Swift, David Bowie, Lou Reed, The Rolling Stones, Simple Minds, Prodigy en nog zoveel meer. Het gaat in totaal om zo’n 400 unieke lp’s die enkel en alleen dan te koop zijn.”

“Het evenement ontstond met ‘maar’ een veertigtal releases en heeft als doel de onafhankelijke muziekverdelers in de kijker te zetten. In tegenstelling tot de voorbije twee jaar, toen RSD werd verspreid over meerdere weekends, vindt alles opnieuw plaats in een en hetzelfde weekend.”

Grote drukte verwacht

Yves verwacht zich aan een drukke editie. “De coronapandemie – en bijvoorbeeld de lockdowns – gaf mensen opnieuw de tijd om meer met hun hobby bezig te zijn, zoals het beluisteren en kopen van muziek. Meer en meer liefhebbers zien speciale lp’s dan ook als een verzamelobject, al koopt het merendeel platen nog altijd om te beluisteren.”

“We zien artiesten als Stromae, Red Hot Chili Peppers en Jack White los van RSD hun nieuwe werk lanceren, net omdat ze weten dat in die periode muziek goed verkoopt.”

Compact Center is op zaterdag uitzonderlijk non-stop open van 8.30 tot 19.30 uur en op zondag van 10 tot 18 uur. Om iedereen de kans te geven een uniek muziekstuk te kunnen kopen, mag elke klant niet meer dan één stuk van dezelfde lp kopen.

(TVA)