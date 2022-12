Villa Bota decor voor audiofestival Signaal in Brugge

Voor de eerste winterse editie van het audiofestival SIGNAAL krijgen Villa Bota en zijn radiomakers versterking van Jong Volk en Jeugddienst Brugge. Van 16 tot 23 december werken meer dan 50 jongeren mee aan de pop-up openluchtradio. Op het programma radioshows rond thema’s die de Brugse jeugd beroeren, livemuziek en dj-sets. Je kan het hele festival volgen vanuit de bar en tussendoor ook kennismaken met de alternatieve kerstkraampjes op het dak van Villa Bota.

Na drie zomeredities evolueert SIGNAAL van zomerfestival naar winterbar. “Vorig jaar organiseerden we een kerstmarathon in de bar van Villa Bota. Dat smaakte naar meer, daarom pakken we het dit jaar groter aan”, zegt Neil Haesebrouck, coördinator van Villa Bota. “Door SIGNAAL naar de winter te verhuizen, komt het medium radio ook meer tot zijn recht.”

Jongerenthema’s

Een constante is wel dat het nog altijd vooral rond de input van de radiomakers van Villa Bota draait. Met deze keer Jong Volk en de Jeugddienst die onder meer voor redactionele versterking zorgen.

Projectverantwoordelijke bij Jong Volk Luka Franck: “SIGNAAL vertrekt in de eerste plaats vanuit de radiomakers zelf, maar we wilden ook linken leggen met de leefwereld van diverse jonge Bruggelingen. Zo ontstond het idee om elke dag van SIGNAAL aan een jongerenthema te wijden. Komen bv. langs in de studio: studentenclubs over vooroordelen, Climate Conscious over geloof in de toekomst, TURBO organiseert een callcenter voor vragen over ondernemen, Taboebrekers heeft het over seksuele opvoeding, enzovoort. Actuele thema’s, op een laagdrempelige manier gebracht door jongeren, elke dag van 16 tot 20 uur.”

Alternatieve wintermarkt

SIGNAAL geeft het concept ‘wintermarkt’ ook een iets hippere invulling. “Vooral jonge ondernemers en kunstenaars krijgen hier een plek. TURBO en Het Lab zorgden voor de invulling. Ze worden de blikvangers van het event, want dankzij een stellingconstructie krijgen ze een plekje op het dak van Villa Bota. Je zal dus met zicht over het Astridpark onder meer vintage artikelen, alternatief speelgoed of prints kunnen kopen om onder de kerstboom te leggen”, aldus Mathijs Goderis, voorzitter van Het Entrepot.

Jaarboek Jong Volk

SIGNAAL wordt op vrijdag 16 december afgetrapt met het Jaarboek Jong Volk, dat nu al aan zijn derde editie toe is. “In de editie van 2020 bracht het jongerenplatform portretten en getuigenissen van 100 jongeren in beeld. Vorig jaar werd het jaarboek gevuld met ‘speeches voor de toekomst’. Voor deze editie van het jaarboek vertelden 37 jongeren hoe zij 2022 beleefden, aan de hand van hun favoriete soundtrack van 2022 en hun strafste verhaal. Ze geven ook een inkijk in wat hun verwachtingen zijn voor 2023. Al hun verhalen werden in #’s omgezet. De verhalen achter de #’s en de jongeren zelf kun je horen tijdens SIGNAAL of vind je terug op www.jongvolk.be”, zegt Luka Franck.

SIGNAAL vindt plaats van 16 tot 23 december, elke dag gratis van 16 tot 24 uur, in Villa Bota of via livestream (www.villabota.be).

(CGRA/foto CGRA)