Vijftig jaar Boerenkermis De Mote-Molenmeersen in Wervik

Boerenkermis De Mote-Molenmeersen in Wervik bestaat dit weekend vijftig jaar en dat wordt drie dagen lang gevierd. “Goed of slecht weer maakt ons echt niets uit want onze feesttent loopt toch vol”, aldus voorzitter Frank Vandekerckhove van de vzw Feestkomiteit Boerenkermis.

Vrijdagnamiddag was er een koffietafel. “Sedert vorig jaar is die niet langer voor 50-plussers”, zegt Frank. “Iedereen uit Groot-Wervik is welkom. Dit keer maakten we hiervoor veel promotie. Het leidde tot maar liefst 200 inschrijvingen. Voor acht euro werden de aanwezigen alvast verwend met koffie à volonté, twee belegde pistolets en een tombola. Er waren optredens Jan Wuytens en Lissa Lewis.”

’s Avonds was er de tweede editie van de zomerquiz met maar liefst 31 ploegen. Voor de zeventiende Mote-Molentocht, in samenwerking met de Wervikse Wandelsportvereniging, waren er zaterdag welgeteld 299 deelnemers. De rommelmarkt lokte 60 standhouders. Dat is minder dan de opkomst van vorig jaar.

Voor de tweede keer was er een dartstornooi, met 78 deelnemers. Duidelijk minder dan de vorige editie met 120 deelnemers. “Niet verwonderlijk want naar verluidt zijn er op dezelfde dag vier tornooien”, zegt Frank. “Er is een prijzenpot van 500 euro aan geldprijzen.” Wijkbewoner Tonny D’hellem uit de Sint-Jansstraat van de firma DT Roof zorgde voor de standen en was de tornooileider.

Einde nog niet in zicht

50 jaar Boerenkermits De Mote-Molenmeersen is voor het huidig bestuur alvast geen eindpunt. “Al denk ik dat het volgend jaar een kantelmoment wordt”, zegt de voorzitter. “Met onze huidige ploeg staan we al sedert 1999 aan het roer en kijken we uit naar de jonge gasten met nieuwe ideeën.”

Wijkburgemeesteres Gisèle Platteeuw was verontschuldigd na het onverwachte verlies van haar dochter Virginie Vandamme na een val van de trap thuis. “Gisèle is met haar familie op vakantie, ze zou het emotioneel niet aankunnen”, zegt Frank.

Voor het eerst was er een rondgang door de Ypres Surrey en For Freedom Pipes & Drums. “Dat was magnifiek”, benadrukt Vandekerckhove. “Ze hielden halt aan het huis van onze wijkburgemeesteres en dat was heel emotioneel. Ik bezorgde Gisèle al het filmpje.” (Erik De Block)