Vijftig deelnemers strijden voor de titel van Belgisch kampioen stokpaardrijden op Vlissegem Kermis

In Vlissegem stond dit weekend opnieuw Vlissegem Kermis op de planning. Zaterdagavond genoot een volle tent van het optreden van Preuteleute en werd er volop gefeest. Traditioneel zijn er ook heel wat activiteiten met paarden, maar dit jaar sprong het BK Stokpaardrijden er toch wel uit.

In Vlissegem vond zondagmorgen een bijzonder Belgisch Kampioenschap plaats. Iedereen die dat wilde kon zich inschrijven voor het BK Stokpaardrijden. De deelnemers moesten in galop en met een stokpaardje tussen de benen een parcours afleggen met verschillende sprongen.

Moeilijker dan gedacht

Het evenement zorgde voor heel wat sfeer bij deelnemers en toeschouwers, maar het parcours bleek ook een pak moeilijk dan gedacht. De eerste plaats was weggelegd voor Davy Dejonckheere uit Vlissegem. “Gisteren waren we hier nog om te feesten en nu leek het wel leuk om deel te nemen aan deze eerste editie van het BK”, vertelt Davy.

“Het is vooral leuk om Vlissegem terug te zien opleven want de voorbije twee jaar kon de kermis niet doorgaan. Er zijn voor de rest ook niet veel evenementen in ons dorp.”

De Vzw Ruiterclub De Haan organiseerde het BK en was achteraf tevreden. “Er hebben 51 mensen deelgenomen in drie reeksen. Er waren 27 deelnemers bij de jeugd. Bij de volwassenen was het enthousiasme iets minder, maar het was een zeer leuke activiteit.”

Leven in de brouwerij

In de namiddag zette de vzw nog de traditionele Tweespantrekwedstrijd met trekpaarden op poten. “Het is leuk om dit weer te kunnen organiseren. Er is terug leven in de brouwerij en ook voor onze clubkas is zo’n evenement belangrijk om de werking doorheen het jaar te financieren”, vertelt voorzitter Marijke Buyle nog.

Pechvogel van de dag

Pechvogel van de dag is ongetwijfeld Ines Tavernier uit De Haan. Zij nam vol enthousiasme deel. “Samen met een vriendin doen we regelmatig zotte dingen. Toen ik een flyer zag van het BK stelde ik voor om deel te nemen.”

Bij één van de laatste sprongen liep het echter mis. Ines viel en hoofde iets kraken in haar knie. “Ik voelde een hele scherpe pijn, dus dat is geen goed teken. Dat wordt een bezoek aan spoed.”

Dat Ines haar blessure opliep tijdens het BK stokpaardrijden levert haar alvast een leuk verhaal op.