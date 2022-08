Vijftiende editie van de Wijnfeesten op 15 augustus: Heuvellandse wijnen proeven aan De Warande

Ook dit jaar vormt het kasteel De Warande de ideale locatie om Heuvellandse wijnen te proeven. “En wie linkt nu geen wijn aan een château?”, reageert organisator Ward Six van Wijngoed De Monteberg met een knipoog. Voor deze 15de editie wordt aansluitend op de Wijnfeesten een barbecue gehouden in het Warandepark.

De Wijnfeesten werden van bij het prille begin gehouden in het domein van De Warande in Kemmel. Alleen de datum van 21 juli werd niet weerhouden.

“Die datum ligt pal in het bouwverlof en dan zijn heel wat mensen met vakantie. Van bij de tweede editie zijn we dan verhuisd naar 15 augustus. Voor velen een laatste verlengd weekend en een ideaal moment om de zomer af te sluiten. En als dat met een lokaal glas wijn kan, dan graag”, weet Ward Six.

Voor deze editie werd niet gesleuteld aan de formule. “Er wordt aan onze bezoekers een wijnglas verkocht waarmee dan de Heuvellandse wijnen kunnen geproefd worden. Er zijn standjes met lekkernijen en er kan geluisterd worden naar het verhaal van de wijnboeren.”

Deze oogst wordt er een van zeer goede kwaliteit, maar minder volume

Dit verhaal van de Heuvellandse wijn begon nu 26 jaar geleden met het Wijngoed Monteberg. Op vandaag is het wijndomein een ideale belevingsplek geworden om te genieten van een landschap waar druivenranken het ideale vakantiebeeld opleveren.

Mindere oogst

Dit jaar nemen niet alle Heuvellandse wijnboeren deel aan de Wijnfeesten. Reden is voor sommige wijnboeren een mindere oogst in 2021. “Terwijl iedereen nu denkt dat we dit jaar wel een zeer goede opbrengst zullen hebben; wil ik toch wel melden dat er aan het warme weer ook wel limieten zijn”, vertelt Ward Six. “Zo noteren we nu al een tragere ontwikkeling door de mindere sapstroom. Ik verwacht voor deze oogst een zeer goede kwaliteit, maar een minder volume.”

Tijdens de Wijnfeesten komt Heerlyckheyt Roonen Bergh voor het eerst naar buiten met zijn wijnen. Onder meer de Primum kan er geproefd worden, dit is het resultaat van de eerste oogst van de Chardonnay, Auxerrois en Pinot Blanc, druivenranken die Simon Riquiere en Joke Lemenu in 2020 aanplantten op de flanken van de Rodeberg.

Voor alle verdere info alsook reservatie van de hoevepicknick (over de middag) en barbecue (vanaf 18 uur): www.monteberg.be