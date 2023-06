Vijftiende editie van Brugs Bier Festival in BMCC: In Brugge wordt weer pils gebrouwen

Op zaterdag 10 en zondag 11 juni vindt in het BMCC de vijftiende editie van het Brugs Bier Festival plaats. De Brugse Autonome Bierproevers (BAB) pakken uit met 502 bieren, waaronder 108 nieuwe. En na veertig jaar brouwt Bourgogne des Flandres opnieuw een pils in de binnenstad.

“Vernieuwing.” Met dit codewoord wil BAB-voorzitter Marc Vandepitte de dalende belangstelling voor bierfestivals overal ter wereld counteren. Voorlopig zit het Brugs Bier Festival goed, want dit evenement werd zelfs opgenomen als ‘certified venue’ bij Untappd, een digitaal platform dat wereldwijd evenementen promoot en de beste bieren verkiest. Via de bierproefapp kunnen alle bieren van het festival al online opgezocht worden.

“Er zullen zelfs twee buitenlandse brouwerijen present zijn: het Italiaanse Baladin en het Servische Dogma”, zegt Vandepitte. “Eén vijfde van de 502 bieren die kunnen geproefd worden, wordt gelanceerd op ons Brugs Bierfestival. Zeventien brouwerijen zijn voor het eerst aanwezig. En voor wie geen bier lust, is er een wijnstand van de West-Vlaamse producenten Monteberg en Ravenstein.”

“Tegenwoordig zijn bieren die op vat gerijpt worden in – vaten waarin whisky, tequila, rum of cognac heeft gezeten. Maar ook alle trappisten en oude geuzes zijn vertegenwoordigd op ons festival. De pilsbieren zijn ietwat in de verdrukking. Brouwerij Bourgogne des Flandres wil tegen die trend ingaan en lanceert een eigen pils.”

Meesterbrouwer Thomas Vandelanotte legt uit: “Het is zeker veertig jaar geleden dat brouwerij ’t Hamerken in de binnenstad uitpakte met de Triumph Pils. En voordien had je uiteraard de BAB van Aigle Belgica. Wij brouwen nu de pils ‘Lidloos durch die Nacht’, in open gisting tanks – zonder deksel. Al onze bieren zijn knipoogjes naar liedjes: onze nieuwe pils refereert aan de hit ‘Atemlos’ van Helene Fischer.”

Duivelin

Speciale gast op de opening is zanger en acteur Marijn Devalck – Balthazar Boma uit FC De Kampioenen. De toegang tot het bierfestival is gratis. Een startpakket, met een glas, een elektronische kaart voor zes consumpties en een festivalgids, kost 25 euro, toegang tot de toiletten inbegrepen. Voor elk bijkomend biertje betaal je 2,60 euro. Een beperkt aantal dure bieren krijg je tegen dubbele prijs. De nieuwe bierproefglaasjes voor deze vijftiende editie hebben een tekening van een duivel(in). In de tarotkaarten is het getal vijftien het teken van de duivel…

Info: www.brugsbierfestival.be