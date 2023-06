Vijftiende Brugs Bierfestival op gang getrapt: 79 brouwerijen met meer dan 500 verschillende bieren

In het Beurs Meeting en Congres Center (BMCC) in Brugge werd zaterdagvoormiddag de 15de editie van het Bierfestival geopend. Net geen tachtig brouwerijen presenteren er meer dan vijfhonderd verschillende bieren.

De organisatoren van het Brugs Bierfestival, de Brugse Autonomie Bierproevers (BAB), houden er aan telkens enkele bekende gastsprekers uit te nodigen om de opening de nodige luister bij te brengen. Dit jaar kwam Federaal Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) langs. De man is tevens titelvoerend burgemeester van, jawel, De Pinte. “Als burgemeester van De Pinte moest ik dit festival toch ooit eens bezoeken”, grapte de minister, die ook liet weten dat hij in zijn gemeente een tijdje terug mee aan de wieg stond van een eigen bier vernoemd naar de gemeente: de Pintenaer.

“Ik ben ook heel erg trots op de steeds innovatiever wordende Belgische biersector, die steeds meer efficiënte en duurzame productieprocessen hanteert. Daarmee kunnen we ook in het buitenland echt uitpakken”, zei de minister.

108 nieuwe bieren

BAB-voorzitter Marc Vandepitte wees nog eens op enkele indrukwekkende cijfers. Zo zijn er 79 brouwerijen en bierfirma’s aanwezig die samen meer dan 500 bieren presenteren. Op het festival zijn maar liefst 108 geheel nieuwe bieren te proeven. Opmerkelijke nieuwkomer op het bierfestival, uit thuisstad Brugge, is de pils ‘Lidlos’ van brouwerij Bourgogne des Flandres. Voor het eerst in jaren wordt opnieuw een pils gebrouwen op Brugse bodem.

Schepen Franky Demon, die burgemeester De fauw verving gezien die momenteel op humanitaire missie is in Congo, wees in zijn toespraak op de vele elementen die van Brugge een echte bierstad maken: de biercafés, de brouwerijen én de unieke ondergrondse bierpijpleiding van brouwerij De Halve Maan.

Balthazar Boma en ‘Marijn zijn merk’

Opmerkelijke special guest was acteur en entertainer Marijn De Valck, die als het personage Balthazar Boma in de komische reeks FC De Kampioenen steeds ‘Mijn merk’ bestelde in de kantine van de voetbalploeg. De Valck vertelde er hoe hij werkt aan de documentaire ‘Marijn zijn merk’, waarin hij vijf historische familiale brouwerijen voorstelt.

De goede Nederlandse vriendinnen Jody en Yvette uit Den Haag komen speciaal naar Brugge om verschillende bieren te proeven. © Davy Coghe

Zoals bekend lokt het bierfestival ook heel wat internationale bezoekers. Bijvoorbeeld de goede Nederlandse vriendinnen Jody Mijts en Yvette Koedam uit Den Haag. “Ik schrijf zelf over bier en wijn, op de blog ‘ongewoon lekker’ en zo wilde ik dit bierfestival met toch wel een grote naam ook wel eens meemaken”, vertelt Jody.

“Ook in onze thuisstad Den Haag is er een groot bierfestival dat we graag bezoeken. En hier in Brugge maken we er een weekendje weg van. We hebben gisteren al iets gegeten en gedronken in Vlissinghe, het oudste café van Brugge. Voor vanavond zoeken we nog iets om te eten na het bier proeven maar hier zijn zoveel leuke pleintjes en straatjes met toffe eetgelegenheden dat we zeker wel iets zulle vinden.”

(PDV/foto’s DC)