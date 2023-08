Vijfde Tramstatiefeesten met veiling voor goede doel: “30 levensgrote portretten van wielerhelden te zien”

Van vrijdag 1 tot en zondag 10 september vinden de tweejaarlijks Tramstatiefeesten plaats in Ichtegem. Er staat heel wat te gebeuren, maar het overlijden van Luc Declerck (zie artikel onderaan) zet een serieuze domper op de feestvreugde. Hij was een van de grondleggers en erevoorzitter van het Tramstatiecomité.

“De Tramstatiefeesten laten afgelasten zo kort voor de startdatum kunnen we niet meer, en Luc zou dat ook niet gewild hebben. Maar we zijn, met al wie betrokken is bij de organisatie, in diepe rouw. We zullen Luc dan ook tijdens de feesten op gepaste wijze eer betonen, want hij betekent heel veel voor ons bestuur”, onderstreept bestuurslid Hannes Hosten.

Gevarieerd programma

Het Tramstatiecomité, dat bestaat uit voorzitter Luc Beernaert, secretaris Hannes Hosten, penningmeester Caroline Spriet en de bestuursleden Mario Decherf, Danny Maelstaf, Ilse Despiegelaere, Luc Vandendriessche, Leen Bolle, Annie Huyghe en Frederick Vermander komt dit jaar na veel brainstormen en contacten met andere sport-, sociale, culturele en seniorenverenigingen en scholen met een puike affiche naar buiten.

“Een afgelasting van de feesten zou Luc niet gewild hebben” – bestuurslid Hannes Hosten

“Blikvangers zijn de hapjeswedstrijd op zaterdag 2 september, waarvoor al negen verenigingen zich inschreven, en de ‘Richard Depoorter’-herdenking waarbij grafisch kunstenaar Filip Cardoen – ook huistekenaar van ons goede doel Kloen – Richard Depoorter in het groot zal tekenen”, vervolgt Hannes. “Het reuzenportret wordt geveild voor het goede doel. Op de slotavond 9 september kennen we de koper en het eindbedrag. Die zaterdag wordt ook een topper met ‘De Rammstatie’, een reünieconcert van Ichtegemse rockgroepen.”

Zoek de zwientjes

“30 portretten van wielerhelden in het groot van Filip Cardoen zullen te zien zijn in en rond de tuin Dekeyser, in de Engelstraat en de Hugo Verrieststraat en op de site-Mispelon. In de aanloop naar 3 september en tot het einde van de Tramstatiefeesten zullen levensgrote portretten van wielerhelden van Filip Cardoen verspreid staan in het centrum. Daar is ook een wedstrijd aan gekoppeld! Het is de bedoeling dat mensen op zoek gaan naar de zwientjes die in de tekeningen verstopt zitten.”

“En tot slot is er de comedy-avond op vrijdag 8 september, een seniorennamiddag, kinderanimatie en heel veel muzikale optredens, onder meer door KoVver, een feestgroep met Augustijn Vermandere in de rangen. Voorts treden ook Funkadilly Circus, Wild Deuces, Lester Moore & the Pace Weavers en vele andere bands op.” (EV)