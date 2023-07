Vijfde Summer Pulling in Staden mikt op 1.500 toeschouwers

De vereniging Summer Pulling organiseert op zondag 16 juli de vijfde editie van het tractorpullingevenement ‘Summer Pulling’. De vriendengroep waaruit Summer Pulling bestaat organiseerde acht jaar geleden voor het eerst een tractorpulling. Vorig jaar tekenden ruim 1.000 toeschouwers present. Dit jaar wordt op 1.500 belangstellenden gemikt.

“Bij tractorpulling moeten tractoren een gewichtsmassa zo ver mogelijk vooruit trekken”, legt Ruben Haeve (27) van Summer Pulling uit. “Wie erin slaagt om het gewicht over een afstand van 100 meter te trekken, rijdt een ‘full pull’. Deelnemers die een ‘full pull’ getrokken hebben komen opnieuw tegen elkaar uit, maar moeten wel een zwaarder gewicht voorttrekken. Degene die de massa het verst weet vooruit te trekken wint uiteindelijk. De deelnemers komen tegen elkaar uit in 14 categorieën waaronder ook drie reeksen die door vrouwen gereden worden.”

Eerste pulling

“We organiseerden onze eerste tractorpulling toen we nog piepjong waren”, pikt Brecht Callens (27) in. “We waren toen 18, 19 en gingen als boerenzonen veel naar tractorpullings kijken. Toen een van onze ouders voorstelde om zelf een pulling te organiseren gingen we de uitdaging aan. Onze allereerste pulling vond in Werken plaats en hebben we in twee maanden tijd georganiseerd. De ‘summer pulling’ vond toen in oktober plaats. Het weer was koud en nat, maar de pulling bleek een succes te zijn. Er was al meteen veel ambiance en plezier. Ik herinner me nog dat alles klaar was, maar dat we pas de dinsdag onze vergunning van het gemeentebestuur kregen terwijl de wedstrijd al op zondag was. We zijn indertijd met vier begonnen. Van de vier oorspronkelijke organisatoren blijven er nog twee over.”

Na de eerste pulling in Werken volgden er nog twee in Zarren. “Door corona konden we drie jaar geen pulling organiseren”, weet Ruben Haeve. “Vorig jaar hielden we hem voor het eerst in Staden. Ook dit jaar zijn we in de Lindestraat te gast”.

Volzet

Summer Pulling bestaat naast Ruben Haeve en Brecht Callens uit Liza Wybouw (26), Hannah Leuwers (22), Dylan Maenhoudt (20) en Anouck Spruytte (18). “De organisatie van een tractorpulling neemt immens veel tijd in beslag”, vertelt Liza Wybouw. “Zo zijn we al sedert januari bezig met de voorbereidingen.” “We kunnen voor de organisatie ook rekenen op een team van een 50-tal vrijwilligers”, weet Ruben Haeve. “Die vrijwilligers zijn in hoofdzaak familieleden en dichte vrienden. We zijn hen heel dankbaar voor de hulp, want zonder hen zou er geen sprake zijn van de Summer Pulling. Ook onze dames zijn we heel dankbaar. Zij nemen immers alle administratie voor hun rekening.” “De Summer Pulling is ondertussen volzet”, aldus Brecht Callens. “Er was ruimte voor 170 deelnemers en die werd in een mum van tijd ingevuld. Die deelnemers komen hoofdzakelijk uit de streek, maar er komen ook deelnemers uit Oudenaarde en zelfs Antwerpen en Essen. Vorig jaar lokte de Summer Pulling een grote 1.000 toeschouwers, nu mikken we op 1.500. Maar daarvoor moet het weer uiteraard meezitten.”

De Summer Pulling vindt op zondag 16 juli vanaf 10 uur plaats in een veld aan de Lindestraat. De toegangsprijs bedraagt 5 euro per persoon. Kinderen tot 12 jaar komen er gratis in. Voor de kinderen is een springkasteel voorzien, terwijl ze zich ook kunnen laten schminken.