Vijfde lichtjesshow met 250 vrachtwagens

Op zaterdag 4 december kan je van 14 tot 23 uur terecht in de Industrieweg in Beveren voor de vijfde editie van de lichtjesshow. Dan zullen maar liefst 250 vrachtwagens in volle glorie te bewonderen zijn. Zelfs Sinterklaas komt een kijkje nemen. De opbrengst gaat integraal naar ‘Zonder Honger naar Bed’ van Gwendoline Lefere.

“Het was spannend de voorbije weken, maar ik ben enorm blij dat ik maandag groen licht kreeg om onze lichtjesshow te mogen organiseren”, aldus Kathy Bertrem.

Richtlijnen

“We moeten ons uiteraard strikt aan alle maatregelen houden en moeten de richtlijnen zoals in de horeca hanteren. Daarom hebben we beslist om al om 14 uur te beginnen, twee uur vroeger dan normaal, want om 23 uur moeten we de tent ‘sluiten’ en mogen we geen eten of drank meer serveren. We zijn ook gewaarschuwd dat we vanaf dan controle zullen krijgen.”

“Maar alle begrip daarvoor, we zijn al heel blij dat we nog mogen organiseren. We hebben alle deelnemers – zo’n 250, wat een record is – deze week nog eens gecontacteerd om hen te vragen om alle richtlijnen te volgen. Het zou spijtig zijn om boetes te krijgen, want de opbrengst is voor het goede doel.”

Zonder Honger naar Bed

En dit keer kozen Kathy Bertrem, haar man Koen Casteele en zijn maat Christof Rosseel voor Zonder Honger naar Bed, een initiatief van Gwendoline Lefere.

“Dankzij de talrijke sponsors hebben we al een heel mooie affiche kunnen opstellen, waardoor we al een mooi bedrag aan het goede doel kunnen schenken. Hopelijk hebben we zaterdag wat geluk met het weer en mogen we heel wat toeschouwers verwelkomen.”

“En voor de allerkleinsten zal ook Sinterklaas van de partij zijn, weliswaar met mondmasker. De gebruikelijke optredens in de tent vinden dit jaar niet plaats, al zal er uiteraard voor achtergrondmuziek gezorgd worden”, besluit Kathy, die de sponsors enorm dankbaar is en ook alle medewerkers nog eens wil bedanken. “Want zonder hen zouden we dit nooit kunnen organiseren.”

Praktisch

De lichtjesshow in de Industrieweg gaat zaterdag om 14 uur van start. Er zijn twee ingangen voorzien, waar telkens het Covid Safe Ticket gecontroleerd wordt.

Mondmaskers zijn verplicht, zowel buiten als binnen in de tent, tenzij men aan tafel (maximaal zes personen) zit. Er zal ook op diverse plaatsen ontsmettingsgel voorzien worden.