Vijfde editie LUX-festival in Rollegem steunt vzw Het Ventiel

Op zaterdag 20 mei vindt de vijfde editie van het LUX-festival plaats. Tussen 14 en 20 uur kunnen kinderen en jongeren genieten van een ruim aanbod aan gratis activiteiten. Later op de avond nemen verscheidene bands en dj’s het over. De eventuele winst die het festival zou maken wordt geschonken aan vzw Het Ventiel, een vereniging die zich inzet voor personen met jongdementie.

Tijdens LUX 23 krijgt Rollegemplaats een heuse transformatie. Gezinnen uit Zuid-West-Vlaanderen zullen voor de vijfde keer kunnen genieten van een stevig gevulde festivaldag.

Bewaakte in- en uitgang

“Met het LUX-festival willen we Rollegem op de kaart zetten. We staan garant voor topanimatie voor zowel jong als iets minder jong”, vertelt Axel Vandenheede, bestuurslid van LUX.

Omdat de focus op kinderen en jongeren ligt, is de festivalweide volledig omheind en voorzien van een bewaakte in- en uitgang. “Kinderen kunnen zo op een veilige manier genieten van het festival, want het is de bedoeling dat zij baas zijn”, knipoogt Axel.

Workshops

Vanaf 14 uur verwelkomt LUX zijn bezoekers met tal van workshops. Jeugdbrandweer Fluvia komt demonstraties geven, de Techniekacademie leert de jeugd programmeren en de creatieve geest kan tot rust komen bij de knutselactiviteiten van Kreapie.

Wie liever wat kokkerelt, kan cupcakes versieren en smoothies leren maken. Ook de bibliotheek zal aanwezig zijn met een lees- en knutselhoek. De muzikanten kunnen dan weer hun energie kwijt met de boomwhackers.

Radio Quindo

Naast een waslijst aan andere workshops kan er ook doorlopend naar de grime, de springkastelen, de draaimolen en het gocartparcours gegaan worden. Radio Quindo zal de namiddag sfeervol begeleiden met live radio.

’s Avonds zorgen diverse dj’s en bands voor een sfeervolle avond. De line-up begint met de Antwerpse reggaeband Heartwash. Ook de populaire Nederlandse coverband THREETHIRD, bestaande uit drie zussen, betreedt het podium. LUX 23 wordt afgesloten met @itude en Nina Black, twee dj’s die beiden komende zomer op Tomorrowland zullen draaien.

Vzw Het Ventiel

LUX is een gratis festival, maar de eventuele winst die het zou maken wordt altijd geschonken aan een vereniging. “Elk jaar kiezen we een bekende Kortrijkse vereniging om te steunen. Vorig jaar konden we vzw Hartekinderen daarmee een duwtje in de rug geven”, zegt bestuurslid Johannes Vandenbogaerde.

Dit jaar viel de keuze op vzw Het Ventiel, een vereniging die zich inzet voor personen met jongdementie.

Comedy-de-LUX

Ook op de vooravond van het festival zal Rollegemplaats leven, want dan vindt de tweede editie van Comedy-de-LUX plaats. Stijn Verdegem, Mohsin Abbas en David Galle zullen vanaf 19.30 uur het onderste uit de kan halen om hun publiek aan het lachen te brengen. Maarten D’Haene zal alles is in goede banen leiden.

Om het publiek op te warmen, zal lokaal muziektalent Arend Delabie zijn beste nummers spelen. Wie Comedy-de-LUX wil bijwonen, kan een ticket bemachtigen voor 12 euro via comedy@luxfestival.be.

Om zo’n festival te kunnen organiseren, rekent het bestuur van LUX op een 150-tal vrijwilligers en veel sponsors. “Zonder hen zouden we even goed thuis kunnen blijven. We zijn dankbaar dat zo veel mensen vertrouwen in ons hebben”, zegt Johannes.

Hoewel het aantal al zo hoog ligt, zijn extra vrijwilligers altijd welkom, ook in het bestuur. “We zijn op zoek naar mensen die LUX een even warm hart toedragen als wij. Het is altijd fijn als er nieuwe geïnteresseerden zich komen aanbieden”, sluit Johannes af. (Siel Vandorpe)